GALATASARAY’DA Victor Osimhen şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maç sırasında yaşadığı sakatlık sonrası bir süre kendisini deneyen Osimhen’in mücadeleye devam edemeyeceği anlaşılınca teknik heyet değişiklik kararı aldı. Yıldız futbolcunun saha kenarına gelmesiyle birlikte Galatasaray cephesinde endişeli bekleyiş başladı.

SAĞLIK DURUMU KONTROLLERİN ARDINDAN NETLEŞECEK

Victor Osimhen’in sakatlığının ciddiyetiyle ilgili ilk aşamada net bir bilgi paylaşılmadı. Nijeryalı golcünün detaylı kontrollerden geçirilmesi ve sağlık durumunun yapılacak tetkiklerin ardından açıklanması bekleniyor.

Galatasaray sağlık heyetinin yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenilirken, sarı-kırmızılı taraftarlar da kulüpten gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

GÖZLER GALATASARAY’DAN GELECEK AÇIKLAMADA

Osimhen’in oyundan çıkması, özellikle yaklaşan lig ve Avrupa maçları öncesinde Galatasaray’da tedirginlik yarattı. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan yıldız golcünün sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Galatasaray’ın Victor Osimhen’in sağlık durumuyla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.