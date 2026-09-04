OLAY, Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç kapısına çarpma meselesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

DEMİR SOPALARLA SALDIRDILAR

İddiaya göre M.B. (43), H.B. (43) ve Y.E.B. (24), akrabaları olan 2’si kadın toplam 3 kişiye demir sopalarla saldırdı. Aldıkları darbeler sonucu yaralanan 3 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye Demirtaş Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tarafları ayırarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri ise olaya karıştıkları belirlenen M.B., H.B. ve Y.E.B.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin yapılması için jandarma karakoluna götürüldü.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, daha sonra Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan M.B., H.B. ve Y.E.B., ‘Kasten Yaralama’ suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme, şüphelilerden H.B. ve Y.E.B.’nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. M.B. ise tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. (Mehmet AL)