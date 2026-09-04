OYUNCU Burak Yörük ile uzun süredir aşk yaşadığı Tuana Yılmaz, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle dünyaevine girdi.

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük’ün mutlu gününe sanat ve televizyon dünyasından tanınan isimler de katıldı. Yörük’ün dizide birlikte rol aldığı bazı oyuncu arkadaşları da genç çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

DÜĞÜNDEN İLK KARELER GELDİ

Burak Yörük ile Tuana Yılmaz’ın düğün töreninden çekilen fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çiftin mutluluklarının objektiflere yansıdığı kareler takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Düğünden yapılan paylaşımların ardından sosyal medya kullanıcıları Burak Yörük ve Tuana Yılmaz’a çok sayıda tebrik ve mutluluk mesajı gönderdi.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Burak Yörük, oyunculukla henüz çocuk yaşlarda tanıştı. İlk ekran deneyimini 6 yaşında yaşayan Yörük, bir dönem basketbolla ilgilendikten sonra oyunculuk alanında ilerlemeye karar verdi.

Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Yörük, daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde öğrenim gördü.

Kariyeri boyunca “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim”, “Baraj”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Seversin” gibi birçok yapımda kamera karşısına geçen oyuncu, özellikle “4N1K” serisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Yörük, son olarak “Taşacak Bu Deniz” dizisindeki Oruç karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

TUANA YILMAZ KİMDİR?

Tuana Yılmaz ise küçük yaşlardan itibaren müzik ve sahne sanatlarıyla ilgilenmeye başladı. 8 yaşında Devlet Opera ve Çocuk Korosu’na katılan Yılmaz, ortaokul yıllarında Hacettepe Konservatuvarı’nda müzik eğitimi aldı.

Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde tamamlayan Yılmaz, daha sonra Milano Politeknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.

Müzik kariyerine Patron Çıldırdı adlı acapella grubuyla adım atan Yılmaz, özellikle “Ali Desidero” performansıyla sosyal medyada dikkat çekti.

UZUN SÜRELİ İLİŞKİLERİNİ EVLİLİKLE TAÇLANDIRDILAR

Uzun süredir birlikte olan Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, nikahın ardından hayatlarında yeni bir döneme adım attı. Çiftin düğününden gelen görüntüler, magazin gündeminin de en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi.