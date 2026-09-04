Yeni sezon hazırlıklarını ekonomik sorunların gölgesinde sürdüren Alanya 1221 FK’da kadro planlamasını doğrudan etkileyebilecek bir gelişme yaşandı. Yeni sezon için ön anlaşma yapılan ve takımla birlikte kampa katılan Berat Satılmış, Rahmi Anıl Başaran ve Erkan Güvercin’in peşinat ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Alanya’dan ayrıldığı öğrenildi. Böylece mavi-beyazlı ekip, sezon başlamadan kadrosunda önemli kayıplarla karşı karşıya kaldı.

ÜÇ FUTBOLCU KAMPTAN AYRILDI

Takımın yeni transferleri arasında yer alan Berat Satılmış, Rahmi Anıl Başaran ve Erkan Güvercin’in hazırlık kampında bulunmasına rağmen ödeme sorununun çözülememesi üzerine takımdan ayrıldığı belirtildi. Sezon öncesinde oluşturulmaya çalışılan kadrodan üç oyuncunun birden ayrılması, teknik ekibin planlamasını da yeniden şekillendirebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

EKONOMİK SORUNLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Alanya 1221 FK’nın mali sorunları yalnızca son gelişmeyle sınırlı değil. Kulübün ekonomik açıdan yaşadığı güçlükler daha önce de kamuoyuna yansımış, yeni sezon öncesinde kulübün geleceğine ilişkin farklı formüller gündeme gelmişti. Ağustos ayında yerel basında Alanya 1221 FK’nın Manavgat’a taşınması ve Manavgat FK adıyla mücadele etmesine yönelik görüşmeler yapıldığına ilişkin haberler yayımlandı. Bu süreç, profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler açısından düzenli ve sürdürülebilir finansmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

BAŞKAN LEVENT UĞUR’UN HAMLESİ BEKLENİYOR

Yaşanan ayrılıkların ardından gözler Başkan Levent Uğur ve kulüp yönetimine çevrildi. Yönetimin ayrılan oyuncuların yerine yeni isimlerle görüşüp görüşmeyeceği veya kadronun ağırlıklı olarak genç futbolculardan oluşturulup oluşturulmayacağı henüz netlik kazanmadı. Kulübün mevcut ekonomik koşulları dikkate alındığında, sezon boyunca giderlerin karşılanması ve futbolcu kadrosunun korunması sportif sonuçlar kadar önemli bir başlık olacak.

GENÇ OYUNCULAR DAHA FAZLA SORUMLULUK ALABİLİR

Alanya temsilcisinin geçen sezonun ikinci bölümünde olduğu gibi genç oyunculara daha fazla süre veren bir kadro yapısına yönelmesi ihtimaller arasında bulunuyor. Profesyonel liglerde mali imkânları sınırlı kulüpler açısından altyapıdan yetişen veya gelişime açık genç futbolcuların A takım kadrosuna dahil edilmesi, kadro maliyetlerini kontrol altında tutmanın yöntemlerinden biri olarak uygulanıyor. Ancak genç ağırlıklı bir kadroyla uzun lig maratonuna çıkılması, oyuncu gelişiminin yanı sıra deneyim ve kadro derinliği bakımından da dikkatli bir planlama gerektiriyor.

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDE RESMİ SÜREÇ ÖNEM TAŞIYOR

Profesyonel futbolda kulüp ile oyuncu arasındaki ilişkinin hukuki boyutu, taraflar arasında yapılan sözleşmenin niteliğine ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki tescil işlemlerine göre değerlendiriliyor. Ücret, peşinat ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin uyuşmazlıklarda da sözleşmeler ve futbol mevzuatındaki prosedürler belirleyici oluyor. Bu nedenle kamp çalışmalarına katılmış olmak ile resmi olarak tescil edilmiş profesyonel futbolcu sözleşmesine sahip olmak aynı hukuki sonucu doğurmayabiliyor. Alanya 1221 FK’dan ayrılan üç oyuncunun durumunda ise taraflar arasındaki anlaşmaların ayrıntılarına ilişkin kamuoyuna yansıyan kapsamlı bir resmi açıklama bulunmadığından, sürecin hukuki durumuna ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

ALT LİGLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜTÇE KRİTİK ÖNEMDE

Türkiye’nin profesyonel alt liglerinde mücadele eden kulüpler için futbolcu ücretlerinin yanında deplasman, konaklama, ulaşım, tesis, sağlık, malzeme ve altyapı giderleri de sezon bütçesinde önemli yer tutuyor. Sürekli ve öngörülebilir gelir oluşturamayan kulüplerde sezon öncesindeki mali problemler, ilerleyen haftalarda kadro istikrarını ve sportif performansı da etkileyebiliyor. Bu nedenle yönetimlerin yalnızca sezon başında takım kuracak kaynağı değil, tüm sezonun yükümlülüklerini karşılayabilecek sürdürülebilir bir mali yapı oluşturması gerekiyor.

ALANYA BELEDİYESİNDEN ULAŞIM VE ALTYAPI DESTEĞİ

Öte yandan Alanya 1221 FK, 2026-2027 sezonunda ulaşım ve altyapı alanlarında sağlanan katkılar nedeniyle Alanya Belediyesi yönetimine teşekkür mesajı yayımladı. Bu destekler kulübün bazı operasyonel ihtiyaçlarının karşılanması açısından önem taşırken, profesyonel takımın futbolcu ödemeleri ve sezon bütçesi ayrı bir mali planlama gerektiriyor. Üç futbolcunun ayrılığının ardından yönetimin kısa vadede kadroyu nasıl şekillendireceği ve sezon boyunca mali dengeyi nasıl sağlayacağı Alanya futbol kamuoyunun yakından takip edeceği başlıkların başında geliyor.

SEZONUN TAMAMLANMASI İÇİN MALİ DENGE BELİRLEYİCİ OLACAK

Alanya 1221 FK açısından bundan sonraki süreçte yalnızca sahaya çıkacak kadronun oluşturulması değil, mevcut oyuncuların korunması ve sezon içerisindeki yükümlülüklerin düzenli şekilde yerine getirilmesi de önem taşıyor. Yönetimin kaynak oluşturamaması halinde genç ağırlıklı bir kadroyla ligde kalma mücadelesi verilmesi beklenirken, Başkan Levent Uğur’un ayrılıkların ardından atacağı adımlar kulübün yeni sezondaki yol haritasını belirleyecek.