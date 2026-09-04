AESOB Başkanı ve Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde kantinci üyeler ile eğitim yöneticilerini AESOB ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltılı istişare toplantısında bir araya getirdi.

Program öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş'i makamında ağırlayan Başkan Dere, Eriş'e tablo hediye etti. Ardından gerçekleştirilen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Selim Bayburtlu, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kürlü, Antalya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özbal, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sevtap Özkan, Kepez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muzaffer Erdoğan, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Çiftçi, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adnan Candan, Aksu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Seğmenoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kantinci esnafı katıldı.

'KANTİN İŞLETMECİLİĞİ BÜYÜK SORUMLULUK'

Başkan Adlıhan Dere, kantinci esnafının öğrencilerin sağlığı ve güvenliği konusunda önemli sorumluluk taşıdığını belirterek, “Öğrencilerimizi evlatlarımızdan ayırmıyor, çocuklarımızın yemediğini onlara sunmuyoruz. Kantin işletmeciliği yalnızca ticari bir faaliyet değildir. Esnafımız çocuklarımızın sağlığından güvenliğine kadar büyük sorumluluk taşıyor” dedi.

Sorunların açıkça konuşulmasının çözümün ilk adımı olduğunu vurgulayan AESOB Başkanı Dere, “Biz sorunları konuşmaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü konuşulmayan sorunların çözümü olmaz. Müdürlerimizle ve esnafımızla el birliği içerisinde hareket ederek öğrencilerimize en kaliteli hizmeti sunacağız” ifadelerini kullandı.

KANTİNCİ ESNAFININ SORUNLARINA TEK TEK ÇÖZÜM

Soru-cevap ve istişare şeklinde ilerleyen toplantıda kantinci esnafı yaşadığı sorunları, taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdi. 20 yıllık işletme süresini dolduran kantinlerin durumu, okul güvenliği, öğrencilerin öğle aralarında okul dışına çıkışı, kermesler ve okul içerisindeki farklı satış faaliyetleri, dışarıdan paket servis getirilmesi, devamsızlıklar ile sınav ve gezi takvimlerinin kantinci esnafına etkileri ele alındı.

Eğitim yöneticileri dile getirilen tüm başlıkları titizlikle dinleyerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

'BİZİM İŞİMİZ EVRAKLA DEĞİL, EVLATLA'

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ise kantinci esnafının eğitim camiasının önemli bir paydaşı olduğuna işaret ederek AESOB'un ve Başkan Adlıhan Dere'nin kantinci esnafının sorunlarının çözümü noktasında ortaya koyduğu iş birliği ve hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eriş, “Bizim işimiz evrakla değil, evlatla. Kantinci esnafımız da bu büyük eğitim ailesinin önemli bir parçası. Çocuklarımıza kendi evlatlarına gösterdikleri hassasiyetle yaklaşıyorlar. Başkanımız Adlıhan Dere'ye ve esnafımıza bu duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da üzerimize düşeni hep birlikte, el birliğiyle yapacağız” dedi.