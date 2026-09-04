İSPANYA La Liga’da 4. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Sezona iyi bir başlangıç yapan iki ekip, Sevilla’daki Estadio La Cartuja’da 3 puan için mücadele edecek.

Futbolseverlerin merakla beklediği Real Betis-Real Madrid karşılaşması, 4 Eylül 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

REAL MADRID 3'TE 3 YAPTI

Real Madrid, yeni sezona kayıpsız başladı. İlk üç lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan Madrid temsilcisi, 9 puanla Betis deplasmanına geliyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, ilk üç haftada rakip fileleri toplam 10 kez havalandırdı. Madrid ekibi, deplasmanda da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

MBAPPE FORMUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Real Madrid’in Betis karşısındaki en önemli hücum kozlarından biri Kylian Mbappe olacak. Fransız yıldız, son iki La Liga karşılaşmasında kaydettiği 4 golle sezona etkili bir giriş yaptı.

Mbappe’nin performansı, zorlu Betis deplasmanı öncesinde Real Madrid cephesinin en çok güvendiği unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

REAL BETIS SAHASINDA GALİBİYET PEŞİNDE

Ev sahibi Real Betis ise geride kalan üç haftada 6 puan topladı. Sevilla temsilcisi, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek ligde üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.

Betis için Real Madrid karşılaşması aynı zamanda sezonun ilk bölümündeki önemli sınavlardan biri olacak.

REAL BETIS-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis ile Real Madrid arasındaki mücadele bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Yayın programlarında karşılaşmanın Idman TV ekranlarında da yer aldığı belirtiliyor.