Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yakalandı. İki ayrı noktada gözaltına alınan T.H. ve Y.C., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

BİRİ ATATÜRK CADDESİ'NDE YAKALANDI

Polisin aranan kişilere yönelik çalışmasında ilk olarak 22 yaşındaki T.H.'nin yeri belirlendi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “silahlı yağma” suçlarından toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.H., Atatürk Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

T.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasının infazı için Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

10 YIL 10 AYLIK CEZAYLA ARANIYORDU

Aynı çalışmalar kapsamında aranan 34 yaşındaki Y.C.'nin de yeri tespit edildi. “Hükümlü veya tutuklunun kaçması” ve “hırsızlık” suçlarından toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C., Çarşı Mahallesi'ndeki ikametinde polis tarafından yakalandı.

Y.C. de emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve kesinleşmiş cezasının infazı amacıyla cezaevine gönderildi.

İKİ HÜKÜMLÜNÜN TOPLAM CEZASI 18 YILI AŞIYOR

İki hükümlü hakkında kesinleşen hapis cezalarının toplamı 18 yıl 9 aya ulaşıyor. Polis kayıtlarına yansıyan olayda T.H. ile Y.C.'nin farklı suçlardan arandığı ve birbirinden ayrı noktalarda yakalandığı belirtildi.

ARANAN KİŞİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Büro Amirliği, haklarında yakalama kararı veya kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Son operasyonda yakalanan iki hükümlünün cezaevine teslim edilmesiyle haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarının infaz süreci başlatıldı.