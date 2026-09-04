ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yurt dışındaki üniversitelerle akademik iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ’nün de paydaşları arasında yer aldığı II. Uluslararası Anadolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu ve Uluslararası Rektörler Buluşması, Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile ALKÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Diren Doğan katıldı.

ALKÜ İLE ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Program kapsamında Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, iki üniversite arasındaki akademik ve eğitim alanlarındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla iş birliği protokolüne imza attı. Protokol ile iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi, öğrenciler ve akademisyenler için yeni fırsatların oluşturulması, ortak çalışmaların artırılması ve üniversitelerin uluslararasılaşma vizyonuna katkı sunulması hedefleniyor. Rektör Türkdoğan, imza töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, Saraybosna’da önemli bir akademik iş birliğine imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Saraybosna’da Uluslararası Saraybosna Üniversitemiz ile akademik ve eğitim alanlarında ikili iş birliğimizi güçlendirecek bir protokole imza attık. Üniversitelerimiz arasındaki iş birliğinin öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni fırsatlar sunmasını, ortak çalışmalarımızı ve uluslararasılaşma vizyonumuzu daha da güçlendirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı. Saraybosna’da gerçekleştirilen program ve imzalanan iş birliği protokolü, ALKÜ’nün uluslararası yükseköğretim alanındaki ilişkilerini geliştirme ve öğrencileri ile akademisyenlerine yeni uluslararası fırsatlar sunma hedeflerine katkı sağladı.

ÜNİVERSİTELERDEN ORTAK AKADEMİK VİZYON

Uluslararası Rektörler Buluşması kapsamında, katılımcı üniversitelerin ortak iradesini ortaya koyan bir deklarasyon yayımlandı. Saraybosna’da imzalanan deklarasyonda; özgün ve değer merkezli uluslararasılaşma, bağımsız bilim ve teknoloji, akademik hareketlilik, insanlık yararına bilimsel araştırmalar ve sürdürülebilir iş birlikleri temel hedefler olarak belirlendi. Deklarasyonda, üniversitelerin akademik birikimlerinden güç alan uluslararasılaşma modelleri geliştirmesi, dost ve kardeş ülkelerle bilimsel iş birliklerinin artırılması ve ortak bir yükseköğretim ekosisteminin oluşturulması hedeflendi. Bilimsel bilginin teknolojik katma değere ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi amacıyla ortak araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve teknoloji transfer yapılarının geliştirilmesine yönelik hedefler ortaya konuldu. Ayrıca bilim ve akademinin insan hakları, adalet ve insan onuru temelinde sorumluluk üstlenmesi gerektiği vurgulanarak, Srebrenitsa’dan Gazze’ye ve dünyanın farklı bölgelerine kadar yaşanan soykırım ve sistematik zulümlere karşı vicdan merkezli bir akademik duruş çağrısı yapıldı. Yükseköğretimde nitelikli ve bütüncül eğitimin önemine dikkat çekilen deklarasyonda; ortak lisans ve lisansüstü programların geliştirilmesi, akademisyen ve araştırmacı hareketliliğinin artırılması ve akademik iş birliği süreçlerinin kolaylaştırılması yönünde ortak hedefler benimsendi.

Evlad-ı fatihan’da tarihi inceleme Programların ardından Rektör Türkdoğan “Evlad-ı Fatihan” diyarı olan Bosna-Hersek’te Osmanlı mimarisinin ve ecdat miraslarını inceledi. Türkdoğan, daha sonra Bosna Hersek eski cumhurbaşkanı ve Müslüman düşünür Aliya İzzetbegoviç’in mezarını ziyaret ederek dua etti. Rektör Türkdoğan’ın Bosna-Hersek ziyareti, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılımıyla sona erdi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN