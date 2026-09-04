ANTALYA ekonomisinin önemli göstergelerinden ihracatta yılın ilk 8 aylık döneminde yükseliş kaydedildi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) verilerine göre, kentin ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 arttı. Türkiye’nin toplam ihracatındaki 8 aylık artış yüzde 4,7 olurken, Antalya ülke ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koydu.

Ağustos ayı verileri ise 8 aylık olumlu tablodan farklı gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 yükselirken, Antalya’nın ihracatı yüzde 1,3 geriledi. Kentin ihracatında temmuz ayına göre yaşanan düşüş ise yüzde 23,6’ya ulaştı.

İLK 8 AYDA TÜM ANA SEKTÖRLERDE ARTIŞ

Antalya’nın ocak-ağustos dönemindeki ihracatında tüm ana sektörlerde artış yaşandı. Yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 23 yükselirken, süs bitkileri ve mamulleri ihracatındaki artış yüzde 0,6 olarak kaydedildi.

Tarım ve gıda ihracatı yüzde 12,1, sanayi ihracatı yüzde 5,7 ve maden ihracatı yüzde 16,9 arttı. Böylece kent, yılın ilk 8 aylık bölümünde ihracatın ana kalemlerinin tamamında geçen yılın üzerine çıktı.

AĞUSTOSTA SANAYİ İHRACATI YÜZDE 16 GERİLEDİ

Ağustos ayında ise sektörler arasında farklı bir tablo ortaya çıktı. Antalya’nın sanayi ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalırken, tarım ve gıda ihracatında yüzde 4,4 düşüş kaydedildi. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı da yüzde 17,7 geriledi.

Buna karşılık yaş meyve ve sebze ihracatında yüzde 10,6, maden ihracatında ise yüzde 21,7 artış gerçekleşti.

TEMMUZA GÖRE YÜZDE 23,6 DÜŞÜŞ

Ağustos ayı verileri bir önceki ayla karşılaştırıldığında da düşüş dikkat çekti. Antalya’nın toplam ihracatı temmuz ayına göre yüzde 23,6 azalırken, sanayi ihracatındaki gerileme yüzde 27,8’e ulaştı.

Aynı dönemde tarım ve gıda ihracatı yüzde 11,8, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 17,4, maden ihracatı ise yüzde 7,9 azaldı. Yaş meyve ve sebze ihracatı ise temmuz ayına kıyasla yüzde 3,2 artarak pozitif ayrıştı.

ANTALYA İHRACATININ LİDERİ TARIM

Tarım ve gıda sektörü Antalya ihracatındaki ağırlığını korudu. Ağustos ayında kentin toplam ihracatının yüzde 51’ini tarım ve gıda ürünleri oluştururken, sanayinin payı yüzde 27, madenciliğin payı ise yüzde 18 oldu.

Yılın ilk 8 aylık döneminde ise tarımın toplam ihracattaki payı yüzde 59 olarak kaydedildi. Sanayi yüzde 26, madencilik ise yüzde 13’lük pay aldı.

SÜS BİTKİLERİNDE ANTALYA’NIN PAYI YÜZDE 41,6

Antalya’nın Türkiye’nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatındaki güçlü konumu da devam etti. Kent, ağustos ayında Türkiye’nin bu alandaki ihracatının yüzde 35,3’ünü gerçekleştirirken, yılın ilk 8 ayında bu oran yüzde 41,6’ya ulaştı.

Yaş meyve ve sebzede de Antalya’nın ülke ihracatındaki ağırlığı dikkat çekti. Türkiye’nin ağustos ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 19,4’ü Antalya’dan yapılırken, 8 aylık dönemde bu oran yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

MADEN İHRACATINDA PAY YÜZDE 4’Ü AŞTI

Antalya’nın Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı ağustos ayında yüzde 0,8, yılın ilk 8 ayında ise yüzde 1 oldu. Sanayi ihracatındaki pay yüzde 0,3 seviyesinde kalırken, maden ihracatında Antalya’nın Türkiye genelindeki payı ağustosta yüzde 4,3’e ulaştı. İlk 8 aylık dönemde ise bu oran yüzde 4,1 olarak kayıtlara geçti.