FENERBAHÇE Kulübü, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’nun Lyon karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin yürüttüğü disiplin soruşturmasının sonuçlandığını açıkladı. Kurul, sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında çeşitli cezalar verirken, Fenerbahçe kararlara itiraz edeceğini bildirdi.

GUENDOUZI’YE 4 MAÇ CEZA

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Matteo Guendouzi’yi UEFA Disiplin Talimatı’nın temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarının ihlali, futbolculara veya müsabakada bulunan diğer kişilere hakaret ve seyircileri provoke etme maddeleri kapsamında değerlendirdi.

Fransız futbolcuya toplam 4 maç men cezası verildi. Cezanın 2 maçlık bölümü kesinleşirken, diğer 2 maçlık kısmı ise 1 yıl süreyle ertelendi. Buna göre Guendouzi, mevcut karar doğrultusunda Fenerbahçe’nin UEFA organizasyonlarındaki 2 karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GREENWOOD’A ERTELENMİŞ CEZA

Mason Greenwood ise temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

İngiliz futbolcuya 1 maç men cezası verilirken, söz konusu cezanın 1 yıl süreyle ertelendiği açıklandı.

FENERBAHÇE TAHKİME GİDİYOR

Sarı-lacivertli kulüp, UEFA’nın kararlarını ve gerekçelerini hukuk birimleri aracılığıyla değerlendirdiğini belirterek cezalara karşı hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, UEFA tarafından verilen kararları ve kararların gerekçelerini hukuk birimlerimiz aracılığıyla değerlendirmekte olup, verilen cezalara karşı UEFA Tahkim Kuruluna gerekli tahkim başvurusu ve itiraz süreçlerini yürütecektir” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe’nin yapacağı başvurunun ardından gözler UEFA Tahkim Kurulu’nun Guendouzi ve Greenwood hakkındaki cezalarla ilgili vereceği karara çevrilecek.