Alanya'da yaşayan 33 yaşındaki Hasan Kılınç’tan haber alınamaması üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Okurcalar Mahallesi’ndeki ikametinden dün akşam saatlerinde ayrılan Kılınç’ın eve dönmemesi ve yakınlarının kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alınamaması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

YAKLAŞIK 50 KİŞİLİK EKİP SAHADA

İhbarın ardından bölgede arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH Arama Kurtarma ve AKUT personelinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, Kılınç’ın bulunabilmesi için çalışma başlattı. Arama faaliyetlerinin Okurcalar ile komşu Çakallar Mahallesi çevresinde yoğunlaştırıldığı, ekiplerin karadan kapsamlı saha taraması yaptığı bildirildi.

Profesyonel ekiplerin yürüttüğü çalışmalara bölgeyi ve araziyi yakından tanıyan mahalle sakinleri de destek veriyor. Yerel halkın özellikle patika yollar, kırsal geçiş güzergahları ve çevredeki arazi konusunda sahip olduğu bilginin, arama ekiplerinin çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Kayıp vakalarında ekipler, kişinin son görüldüğü veya bulunduğu bilinen noktayı esas alarak arama alanını belirliyor. Arazi şartları, kişinin gidebileceği muhtemel güzergahlar ve yakınlarından alınan bilgiler değerlendirilerek saha taraması gerçekleştiriliyor. Gerektiğinde farklı arama kurtarma birimleri koordineli biçimde görevlendirilirken, vatandaşlardan gelen ihbarlar da çalışmaların yönlendirilmesinde önem taşıyor.

Okurcalar ve Çakallar çevresinde yerleşim alanlarının yanı sıra tarım arazileri ve kırsal kesimlerin bulunması, arama faaliyetlerinde bölgeyi bilen kişilerin desteğini önemli hale getiriyor. Alanya’nın batısında yer alan Okurcalar, turizm tesislerinin ve yerleşimin yoğun olduğu sahil kesiminden iç bölümlerdeki daha engebeli alanlara uzanan bir coğrafi yapıya sahip. Bu nedenle kırsal alandaki aramalarda ekiplerin koordineli hareket etmesi önem taşıyor.

KAYIP İHBARLARINDA ZAMAN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Kayıp kişilere ilişkin durumlarda yakınların güvenlik birimlerine mümkün olduğunca hızlı ve doğru bilgi vermesi arama sürecini kolaylaştırıyor. Kişinin en son nerede ve ne zaman görüldüğü, üzerindeki kıyafetler, kullanabileceği güzergahlar ve bilinen son hareketleri gibi bilgiler ekiplerin çalışma alanını belirlemesine yardımcı oluyor. Kayıp kişiyi gördüğünü düşünen vatandaşların ise doğrulanmamış bilgileri yaymak yerine doğrudan güvenlik güçleriyle iletişime geçmesi önem taşıyor.

DAHA ÖNCE DE 5 KEZ KAYBOLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hasan Kılınç’ın daha önce de benzer şekilde 5 kez kaybolduğu ve yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu öğrenildi. Son kayıp ihbarının ardından ekipler bir kez daha bölgede seferber olurken, Okurcalar ve Çakallar mahallelerindeki arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.