Alanya’da iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Oba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.Ç. yönetimindeki motosiklet ile R.K.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.