Alanya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheliyi takibe aldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda sürdürülen çalışmalarda, şüphelinin konakladığı otel odasına operasyon düzenlendi.

OTEL ODASINDA ARAMA YAPILDI

Jandarma ekiplerinin otel odasında yaptığı aramada 1 kilo 865 gram sentetik cannabinoid ele geçirildi. Operasyonda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit paraya da el konuldu.

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmede, ele geçirilen sentetik cannabinoid miktarının yaklaşık 537 bin 600 kullanımlık uyuşturucu maddeye karşılık geldiği belirtildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik denetim ve operasyonlarının sürdüğü bildirildi.