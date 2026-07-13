Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bilim İletişimi Ofisi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci öncesinde üniversite adaylarını “Geleceğin Meslekleri” söyleşileriyle buluşturacak. Yapay zekâdan siber güvenliğe, dijital tarımdan yeşil dönüşüme kadar geleceğin öne çıkan meslek alanlarının ele alınacağı etkinlikte, adaylar hem akademisyenlerden hem de sektör temsilcileri ile mezunlardan bilgi alma fırsatı yakalayacak. Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikte, tercih dönemine hazırlanan adaylara geleceğin meslekleri, kariyer fırsatları ve değişen iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikler anlatılacak.

İKİ GÜN BİLGİ ŞÖLENİ OLACAK

Söyleşilerin ilk günü olan 14 Temmuz Salı günü, Prof. Dr. Yalçın İşler “Yapay Zekâ”, Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Kemal Yüce “Sağlıkta Dijitalleşme” ve Doç. Dr. Fırat Arslan ise “Dijital Tarım” başlıklı sunumlarıyla katılımcılarla buluşacak. Programda ayrıca Alanya İlçe Tarım Müdürü İhsan İnal, sektör temsilcileri ve ALKÜ mezunları da deneyimlerini paylaşacak. Etkinliğin ikinci günü olan 16 Temmuz Perşembe ise Dr. Öğr. Üyesi Alperen Aksoy “Siber Güvenlik”, Doç. Dr. Murat Aksel ise “Yeşil Dönüşüm” konularında sunum gerçekleştirecek. Çevre Mühendisi ve Sektör Uzmanı Öğr. Gör. İlker Yusuf Naraltın da söyleşiye katkı sunacak. Her iki gün de saat 10.00’da, Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik ücretsiz olarak düzenlenecek. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, geleceğin meslekleri hakkında bilgi edinmek ve tercih sürecine daha bilinçli hazırlanmak isteyen tüm üniversite adaylarını etkinliğe davet etti.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN