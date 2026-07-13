2026 yılında ön lisans ve lise mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başlarken, adayların başvuru süreçlerini kaçırmamaları ve ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri istendi.

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz'da başlıyor

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvurusunu zamanında tamamlayan adaylar, 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak KPSS Ön Lisans oturumunda ter dökecek.

Sınav sonuçlarının ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Ortaöğretim başvuruları ağustos sonunda

Lise mezunlarının katılacağı KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru hakkı tanınacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

Sınav sonuçlarının ise 19 Kasım 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri daha sonra yayımlanacak

Her iki oturum için de sınav giriş belgelerinin, sınav tarihlerinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini bu belgeler üzerinden öğrenebilecek.

Adaylara önemli uyarı

Uzmanlar, başvuru ve geç başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerektiğini vurgulayarak adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve duyurularını düzenli olarak takip etmelerini öneriyor.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesi, kimlik belgelerinin eksiksiz hazırlanması ve sınav günü gerekli kurallara uyulması, adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması açısından büyük önem taşıyor.

2026 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavları, kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce aday için önemli bir fırsat sunarken, sınav maratonu önümüzdeki haftalarda başlayacak başvuru süreciyle resmen start alacak.