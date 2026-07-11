Sağlık bilimleri alanında eğitim almak isteyen adayların yakından takip ettiği devlet üniversiteleri hemşirelik bölümü başarı sıralaması yayımlandı. Akademik verimlilik ve istihdam oranlarına göre belirlenen listenin ilk sırasında Hacettepe Üniversitesi bulunuyor.

Güncellenen verilere göre, Türkiye genelinde eğitim veren en başarılı 15 devlet üniversitesi belirlendi. Sıralama yapılırken kurumların eğitim kalitesi, bilimsel üretkenliği, mezunların iş bulma potansiyeli ve toplumsal katkı düzeyleri temel alındı. Başkentte bulunan köklü eğitim kurumlarından Hacettepe Üniversitesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da birincilik konumunu korudu.

İLK ÜÇTE HANGİ ÜNİVERSİTELER VAR?

Yayımlanan raporun aktardığına göre, zirvenin takipçisi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa oldu. Listenin üçüncü sırasında ise İzmir'de eğitim faaliyetlerini sürdüren Ege Üniversitesi yer aldı. Sıralama, üniversitelerin akademik kadro yeterliliği ve öğrenci odaklı projelerini de yansıtıyor.

SIRALAMA KRİTERLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Tercih dönemindeki öğrenciler için bu tür akademik listeler, doğrudan mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına ışık tutuyor. Bilimsel üretkenliği yüksek ve eğitim kalitesi tescillenmiş kurumlardan mezun olan hemşire adayları, kamu ve özel sağlık sektöründe daha nitelikli kadrolarda görev alma avantajı elde ediyor.