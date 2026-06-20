İstanbul Başakşehir'de 18 Haziran'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Sultan Çağan'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Sözcü'nün aktardığı habere göre, genç kadını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli Vedat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvercintepe polis merkezine başvuran aile, tekstil atölyesinde çalışan kızlarının gece 22.00 sularında eve dönmediğini bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada, güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde Çağan'ın iş çıkışı bir markete uğradığı, ardından bekleyen bir araca bindiği tespit edildi. Yapılan saha çalışmalarında, genç kadının aynı atölyede tanıştığı ve iki yıldır ilişki yaşadığı Vedat Ç. ile buluştuğu anlaşıldı.

CİNAYETİ VÜCUDUNDAKİ TIRNAK İZLERİ ELE VERDİ

Gözaltına alınan ve bir börekçide çalıştığı öğrenilen Vedat Ç., ilk ifadesinde Sultan Çağan'ı o gece kısa süreliğine araca aldığını ancak yolda indirdiğini öne sürdü. Ancak ifade sırasında polis ekiplerinin şüphelinin boynundaki çizikleri fark etmesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Üst araması sırasında vücudunda yoğun tırnak izleri tespit edilen şüpheli, durumu açıklayamayınca cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

FİZİKSEL DELİLLERİN SORUŞTURMALARDAKİ KRİTİK ROLÜ

Kayıp şahıs vakalarında şüphelilerin ilk aşamada olayla bağlarını inkar etmesi yaygın bir durum olarak öne çıkıyor. Emniyet birimlerinin vücut muayenesi ve boğuşma izleri gibi fiziksel delilleri titizlikle incelemesi, çelişkili ifadelerin çürütülmesinde ve faili meçhul kalabilecek dosyaların hızlıca aydınlatılmasında en önemli adımlardan birini oluşturuyor.

CİNAYETİN ARDINDAN DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Şüpheli Vedat Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, nişanlı olduğunu ve Çağan ile ayrılmak istediği için tartıştıklarını söylediği aktarıldı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli önce genç kadının başına taşla vurdu, ardından çamaşır ipiyle boğarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından maktulün çantası ve terliklerini suya atan, cep telefonunu ise taşla ezerek yok eden şüphelinin, kendi telefonundaki mesajları da silip ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi işine gittiği belirlendi.