Tarım ve Orman Bakanlığı, devlet ormanı sınırları içinde kalan özel mülkiyetli taşınmazların hukuki statüsünü netleştiren yeni düzenlemeyi duyurdu. Orman Kanunu’na eklenen "Ek Madde 22" ile geçmişteki kadastro hatalarından kaynaklanan tapu iptalleri ve mülkiyet belirsizlikleri resmi olarak sona erdi.

Bakanlık açıklamasına göre, farklı kurumların geçmiş dönem uygulamaları ve kadastro çalışmaları arasındaki uyumsuzluklar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunları çözüme kavuşturuldu. Bu kapsamda, orman sınırları içerisinde görünmesine rağmen özel mülkiyete konu olan taşınmazların mevcut tapu kayıtları artık yasal olarak tam geçerli sayılacak.

İPTAL EDİLEN TAPULAR İADE EDİLECEK

Düzenlemenin en önemli aşamasını, geçmişte hukuki gerekçelerle iptal edilen tapuların durumu oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığının aktardığına göre, bu süreçte tapusu iptal edilen vatandaşlara hakları geri verilecek ve söz konusu mülkler yasal sahiplerine iade edilecek.

3 MİLYON VATANDAŞI NASIL ETKİLEYECEK?

Yürürlüğe giren bu yasal düzenleme, Türkiye genelinde yaklaşık 80 bin taşınmazı doğrudan kapsıyor ve hanehalkı bağlantılarıyla birlikte 3 milyon vatandaşın mülkiyet hakkını güvence altına alıyor. Hukuki belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla, kadastro ve orman haritalarının çakışmasından doğan uzun süreli mülkiyet davalarının azalması ve hak sahiplerinin ek bir hukuki mücadele vermeden tapularına kavuşması öngörülüyor.

Mülkiyet işlemlerinde yaşanan karmaşayı bitirmeyi hedefleyen bu adım, devlet ile vatandaş arasındaki kayıt süreçlerini daha hızlı ve şeffaf bir yapıya kavuşturuyor. Hatalı orman sınırlandırmalarının düzeltilmesiyle birlikte, taşınmaz sahipleri için mülkiyet güvencesinin sağlandığı yeni bir dönem başlamış oldu.