Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden Hababam Sınıfı'nın anısı, Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşatılmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark alanındaki Modern Sanatlar Galerisi içerisinde oluşturulan temsili sınıf, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Aktarılan bilgilere göre, İstanbul'daki Adile Sultan Kasrı'nda çekilen orijinal sahnelerin birebir kopyası olarak tasarlanan alanda, Türk sinemasının efsanevi isimleri anılıyor. Sınıf içerisinde Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi bugün hayatta olmayan usta oyuncuların gerçeği aratmayan silikon heykelleri sergileniyor.

NOSTALJİK ATMOSFER NASIL SAĞLANIYOR?

Ücretsiz olarak gezilebilen müzede, döneme ait ahşap sıralar ve nostaljik kıyafetler dikkat çekiyor. Ziyaretçiler heykellerle fotoğraf çektirirken, arka planda çalınan film müzikleri ve unutulmaz replikler sayesinde geçmişe doğru duygusal bir yolculuğa çıkıyor.

ZİYARETÇİ SAYISI NE KADAR?

Dokumapark bünyesindeki bu özel alan ve bitişiğindeki sanat galerisi, her yaştan sanatseverin uğrak noktası haline geldi. Yetkililerin açıklamasına göre, müzeyi her ay 7 binden fazla çocuk, genç ve yetişkin ziyaret ederek bu kültürel mirası yakından inceleme fırsatı buluyor.