Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi'nde 3-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kadınlar finali tamamlandı. Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run etaplarından oluşan zorlu mücadelede 18 sporcu arasından sıyrılan İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu unvanını elde etti. Müsabakada Belaruslu Anastasiya Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRK SPOR TARİHİNDE BİR İLK

Elde edilen bu birincilik, Türkiye'nin modern pentatlon branşında kazandığı ilk Avrupa şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti. Avrupa şampiyonalarında daha önce iki kez bronz madalya kazanan ve kariyerinde 9. kez final müsabakasına çıkan milli sporcu, bu defa zirvede yer aldı. Müsabakaları yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, sporcunun 2016

Rio, 2020

Tokyo ve 2024

Paris olimpiyatlarındaki istikrarlı mücadelesine dikkat çekerek başarıyı kutladığını bildirdi.

ZORLU DİSİPLİNLERİN BİRLEŞİMİNDE GELEN BAŞARI NEDEN ÖNEMLİ?

Modern pentatlon; fiziksel dayanıklılık gerektiren yüzme ve koşu ile teknik beceri isteyen eskrim ve atıcılık gibi birbirinden tamamen farklı disiplinleri tek bir yarışta birleştiriyor. Bu nedenle branşta zirveye çıkmak, sadece bedensel gücü değil, aynı zamanda yüksek zihinsel odaklanmayı ve uzun yıllara yayılan bir tecrübeyi zorunlu kılıyor. İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun 20 yıllık profesyonel kariyerinin ardından bu çoklu disiplinde Avrupa'nın zirvesine yerleşmesi, Türkiye'deki bireysel spor kültürünün ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

"HAYALLERİMİN BİR BASAMAĞINI GERÇEKLEŞTİRDİM"

Şampiyonluğun ardından duygularını paylaşan İlke Özyüksel Mihrioğlu, 20 yıllık kariyerinin fiziksel ve zihinsel yorgunluğuna rağmen tecrübesiyle sonuca ulaştığını aktardı. Kendi seyircisi önünde madalya kazanmanın paha biçilemez olduğunu belirten sporcu, sıradaki hedeflerinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu açıkladı. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın da müsabaka sonrası yaptıkları değerlendirmelerde, sonucun uzun vadeli planlamanın bir neticesi olduğunu vurguladı. Bakan Bak ise 2028

Los Angeles Olimpiyatları için altın madalya beklentisini yineledi.