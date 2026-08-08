Miras kalan ev ve arsaların satışında yeni dönem başladı

Miras yoluyla birden fazla kişiye geçen taşınmazların satışında kurallar değişti. İlk açık artırmaya yalnızca malik mirasçılar katılabilecek.

Miras kalan ev, arsa ve diğer taşınmazlarda ortaklığın satış yoluyla giderilmesine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme, 7589 sayılı Kanun kapsamında İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yaptı.

Düzenleme 16 Temmuz 2026'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Miras taşınmazlarını ilgilendiren hüküm de aynı tarihte yürürlüğe girdi.

İLK İHALE SADECE MİRASÇILARA AÇIK

Yeni kurala göre tüm maliklerin taşınmazı miras yoluyla edinmiş olması ve taşınmaz üzerinde mirasçılar dışında üçüncü bir kişinin mülkiyet hakkının bulunmaması gerekiyor.

Bu şartların sağlandığı ve ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verildiği dosyalarda ilk açık artırmaya yalnızca taşınmazın maliki olan mirasçılar katılabilecek.

Mirasçılara özel bu artırma yalnızca bir kez yapılacak.

İLK ARTIRMADA YÜZDE 100 SINIRI

Yeni sistemde ilk artırmadaki satış şartı da farklı olacak. Mirasçılar arasında gerçekleştirilen ilk artırmada verilen tekliflerin, taşınmazın belirlenen muhammen kıymetinin tamamını karşılaması gerekiyor.

Başka bir ifadeyle değeri 5 milyon lira olarak belirlenen bir taşınmazın mirasçılar arasındaki ilk artırmada daha düşük bir bedelle satılmasının önüne geçiliyor.

İKİNCİ ARTIRMA HERKESE AÇILABİLECEK

Mirasçılar arasında yapılan ilk artırmada satış gerçekleşmezse ikinci artırmaya geçilecek. İkinci artırmada ise genel satış hükümleri uygulanacak ve üçüncü kişiler de ihaleye katılabilecek.

İkinci artırmada teklif sınırı bakımından muhammen kıymetin yüzde 50'sini esas alan genel hükümler uygulanacak.

TEMİNAT KONUSUNDA DA DEĞİŞİKLİK VAR

Kanunda açık artırmaya katılan paydaşlarla ilgili teminat hükümleri de düzenlendi. İhaleyi kazandığı halde bedeli süresinde yatırmayan paydaşın teminatı kendisine iade edilmeyecek ve diğer pay sahiplerine payları oranında dağıtılabilecek.

Ayrıca ihale bedelini süresinde yatırmayan en yüksek teklif sahibine, teklif ettiği bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanabilecek.

HER MİRAS KALAN TAŞINMAZ KAPSAMA GİRMİYOR

Yeni uygulama, miras kalan bütün taşınmazların doğrudan mirasçılar arasında satışa çıkarılması anlamına gelmiyor.

Özel uygulamanın devreye girebilmesi için taşınmazdaki maliklerin tamamının mülkiyeti miras yoluyla kazanmış olması ve mirasçılar dışında üçüncü bir kişinin taşınmazda mülkiyet hakkının bulunmaması gerekiyor.

Düzenleme ayrıca mirasçıların kendi aralarında anlaşarak taşınmazı paylaşmasını veya satmasını engellemiyor. Yeni hükümler, ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilen ve kanundaki şartları taşıyan taşınmazların açık artırma sürecini düzenliyor.

5 BAŞLIK ÖNERİSİ

1. Miras kalan evlerin satışında yeni dönem: İlk hak mirasçıların 2. Miras paylaşımında kural değişti: İlk ihaleye herkes giremeyecek 3. Miras kalan arsalar için yeni sistem yürürlüğe girdi 4. Mirasçılar dikkat: Taşınmaz satışında açık artırma sistemi değişti 5. Miras kalan ev satışında yeni kural: İlk ihale mirasçılar arasında

Kaynak: 7589 sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete.