İspanya La Liga 28. hafta mücadelesinde Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Camp Nou’da oynanacak mücadele, ligde üst sıraları zorlayan Barcelona ile orta sıralarda yer alan Sevilla açısından büyük önem taşıyor.

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise “Barcelona Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu geliyor. Mücadele, Türkiye’de dijital yayın platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA – SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona – Sevilla maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşma Barcelona’nın evi Camp Nou stadında oynanacak.

BARCELONA – SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga’nın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan karşılaşma Türkiye’de S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maçı dijital platform üzerinden aboneler canlı izleyebilecek.

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Juan Martinez Munuera yönetecek.

BARCELONA’DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Barcelona’da sakatlıkları bulunan Alejandro Balde, Jules Kounde, Frenkie de Jong, Pablo Gavi ve Andreas Christensen bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sevilla’da ise Marcao, Fernandez ve Salas için son kararın maç saatinde verilmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER

Barcelona: J Garcia; Araujo, Cubarsi, Eric Garcia, Martin; Casado, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Ferran Torres

Sevilla: Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Salas; Juanlu, Agoume, Sow, Carmona; Adams, Romero

İKİ TAKIM ARASINDA TARİHİ REKOR

Barcelona ile Sevilla bugüne kadar 202 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 117’sini Barcelona kazanırken, Sevilla 46 galibiyet elde etti. İki ekip arasında oynanan 39 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Gol istatistiklerinde de Barcelona’nın üstünlüğü bulunuyor. Katalan ekibi rakip fileleri 424 kez havalandırırken Sevilla ise 248 gol kaydetti.

Bugünkü mücadeleyle birlikte iki takım arasındaki rekabette yeni bir sayfa daha açılacak.