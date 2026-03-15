Alanya'da tek teker motosiklet kazası gece saatlerinde çevre yolunda yaşandı. Görüntülere göre seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, ön tekeri kaldırarak ilerlemeye çalıştı. Kısa süre sonra dengesini kaybeden sürücü yere düştü. Hemen arkasından gelen başka bir motosikletli de aynı tehlikeli manevra sırasında yerdeki sürücüye takıldı ve kontrolünü kaybederek savruldu. O anlar, arkadan gelen sürücünün kask kamerasına yansıdı.

ALANYA ÇEVRE YOLUNDA TEHLİKELİ GÖSTERİ KAZAYLA BİTTİ

Olayın Alanya çevre yolunda gece saatlerinde meydana geldiği aktarılırken, görüntülerde iki motosikletlinin de yolu riske atacak şekilde tek teker üzerinde ilerlemeye çalıştığı görülüyor. İlk sürücünün düşmesiyle birlikte arkadan gelen motosikletlinin de kazaya karışması, birkaç saniye içinde zincirleme bir tehlikeye dönüştü. Yerel okur için mesele aslında çok tanıdık: Gece çevre yolunda birkaç saniyelik gösteri, hem sürücünün hem de arkadan gelenin hayatını bir anda değiştirebiliyor.

Bir anlık hareket. Sonrası asfalt.

KASK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU

Alanya motosiklet kaza görüntüsü olarak paylaşılan kayıtlarda, ilk motosikletlinin ön kaldırdığı, ardından dengesini kaybedip yere düştüğü anlar net şekilde seçiliyor. Hemen arkasındaki sürücünün de yeterli mesafeyi koruyamadan kazaya dahil olduğu görülüyor. Görüntüler, özellikle trafikte tek teker yapan motosikletlilerin tehlikesi konusunda yeniden tartışma başlattı.

Bu tür görüntüler sosyal medyada birkaç saniyede yayılıyor ama işin görünen tarafı kadar görünmeyen tarafı da var. Gece saatlerinde çevre yolunu kullanan sıradan bir otomobil sürücüsü, servis aracı ya da eve dönen bir kurye için bu hareketler sadece “şov” değil; doğrudan çarpışma riski anlamına geliyor.

ALANYA'DA MOTOSİKLET KULLANANLARA YENİDEN UYARI

Uzman kurumların yıllardır yaptığı uyarılarda, kamuya açık trafikte akrobatik hareketlerin hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları açısından ağır sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor. Alanya'da gece motosiklet kazası olarak gündeme gelen bu olayda görüntülerin “ucuz atlatıldı” yorumlarına neden olması, tehlikenin küçük olduğu anlamına gelmiyor. Kask kamerasına yansıyan birkaç saniye, çok daha ağır bir tabloya dönüşebilirdi.

Alanya gibi motosiklet kullanımının yoğun olduğu bir ilçede bu tip görüntüler, sadece bireysel hata değil, aynı zamanda trafik güvenliği sorunu olarak öne çıkıyor. Özellikle çevre yolu, sahil bağlantıları ve gece trafiğinin hızlandığı noktalarda benzer ihlaller daha büyük kazalara zemin hazırlayabiliyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın ardından paylaşılan kask kamerası görüntüleri kısa sürede farklı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer aldı. Haberlere göre olay gece saatlerinde Alanya çevre yolunda yaşandı; ilk motosikletli düştükten sonra arkadaki sürücü de kazaya karıştı. Bazı yayınlarda iki motosikletlinin yaralandığı bilgisi yer alsa da, sürücülerin sağlık durumuna ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklamaya henüz rastlanmadı.