Şampiyonluk ihtimalinin azalması ve teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nde beklenen gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Sadettin Saran, camiaya yönelik yayımladığı yazılı bir mektupla kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini bildirdi.

SEÇİM TARİHİ 6-7 HAZİRAN OLARAK BELİRLENDİ

Kulübün resmi hesaplarından yayımlanan açıklamaya göre, olağanüstü kongre 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kararların şampiyonluk yarışına zarar vermemesi adına bugüne kadar ertelendiğini belirten Saran, camianın önünü açmak ve yeni bir döneme imkan tanımak amacıyla bu adımı attığını aktardı.

SARAN YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Yayımlanan mektubun en net mesajı, Sadettin Saran'ın yeni dönemde başkan adayı olmayacağını açıklaması oldu. Başkanlık makamını bir hırs meselesine dönüştürmenin kulübe fayda sağlamayacağını vurgulayan Saran, zamanı geldiğinde koltuğu bırakabilmenin önemli bir erdem olduğunu ifade etti. Saran ayrıca, kulüp içindeki çekişmelerin, kişisel hesapların ve geriden konuşan anlayışların Fenerbahçe'ye büyük zarar verdiğinin altını çizerek, gelecek yönetimlere yönelik uyarılarda bulundu.

ALANYA'DAKİ KONGRE ÜYELERİNİN GÖZÜ KONGREDE

Alanya'da yaşayan çok sayıdaki Fenerbahçe taraftarı ve dernek yapılanmasındaki kongre üyeleri, kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek bu süreci yakından takip ediyor. İlçedeki sarı-lacivertli kongre üyelerinin 6-7 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimlere katılım göstermesi beklenirken, kamuoyunun dikkati şimdi başkanlık yarışına girecek yeni isimlere çevrildi.