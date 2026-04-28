Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, görevden alınan teknik direktör Domenico Tedesco'nun vedasına dair detaylar ortaya çıktı. N'Golo Kante'nin aktardığına göre, teknik adam Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden gözyaşları içinde ayrıldı.

Son 5 sezonda 7. kez teknik direktör ayrılığı yaşayan sarı-lacivertli kulüpte, dünkü yönetim kararıyla yolların ayrıldığı Tedesco'nun son anlarını takımın tecrübeli ismi Kante paylaştı. Fransız oyuncu, kafilenin maç sonu sessizlik içinde tesislere döndüğünü belirtti.

TEDESCO 1 SAAT ODASINA KAPANDI

Kante'nin ifadelerine göre, tesislere girilmesinin ardından Tedesco yaklaşık 1 saat boyunca odasından çıkmadı. Odadan çıktığında ağladığı gözlenen teknik adam; futbolcular, tesis çalışanları ve top toplayıcı çocuklarla tek tek vedalaşarak helallik istedi.

TALİSCA VE EDERSON DİYALOGLARI

Maçın kırılma anlarında rol oynayan isimlerle yapılan görüşmeler dönemin öne çıkan detayları arasında yer aldı. Karşılaşmanın 13. dakikasında penaltı kaçıran Anderson Talisca'nın yanına giden Tedesco, sorumluluğu kendi üzerine alarak oyuncusuna destek verdi. 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan kaleci Ederson için ise farklı bir tavır sergiledi. Kante, hocasının Brezilyalı kaleciyi Allah'a havale ettiğini söylediğini bildirdi.

ALANYA'DAKİ SPOR KAMUOYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Şampiyonluk yarışında alınan bu yara ve teknik heyet değişimi, Alanya'daki spor kamuoyu ile Fenerbahçe taraftarları tarafından muhtemel etkileriyle yakından takip ediliyor. Süper Lig'in bitimine kalan 3 haftalık süreçte takımın göstereceği reaksiyon, ligin genel gidişatı açısından önem taşıyor.