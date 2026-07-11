Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, artan hava sıcaklıkları ve yüksek nem oranının etkisiyle serinlemek isteyenlerin akınına uğradı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezinde hava sıcaklığı 30 derece olarak ölçülürken, nem oranının yüzde 70 seviyelerine çıkmasıyla gün içindeki hissedilen sıcaklık 34 dereceyi buldu.

Erken saatlerden itibaren deniz kenarına gelenler, bunaltıcı havadan korunmak için Akdeniz'in serin sularına girdi. Kimi tatilciler şezlonglarda güneşlenerek vakit geçirirken, sahil bandında yürüyüş yapanlar ve son dönemde yaygınlaşan ayakta kürek sörfü (SUP) etkinliklerine katılanlar dikkat çekti. Sahil şeridinde hem kumsalda hem de denizde oluşan bu yoğunluk dron kameralarıyla havadan kayıt altına alındı.

YÜKSEK NEM HİSSEDİLEN SICAKLIĞI NASIL ETKİLİYOR?

Meteorolojik verilere göre, Akdeniz havzasında yaz aylarında hava sıcaklığının yanı sıra nem oranının yüksekliği vücudun doğal serinleme mekanizmasını zorluyor. Yüzde 70'e ulaşan nem, terin buharlaşmasını yavaşlatarak 30 derecelik termometre değerinin insan bedeni tarafından 34 derece gibi çok daha yüksek ve bunaltıcı seviyelerde algılanmasına yol açıyor.

BÖLGESEL SICAKLIK YANSIMALARI NELER?

Antalya merkezde ve Konyaaltı sahil bandında kaydedilen bu atmosferik durum, Akdeniz kıyı şeridinin genelindeki yaz dinamiklerini yansıtıyor. Benzer sıcaklık ve nem oranlarının Alanya başta olmak üzere diğer turistik ilçelerde de sahil hareketliliğini artırması, bölgedeki turizm sezonu boyunca plajlardaki yoğunluğun sürmesi muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor.