Kamuda çalışan personelin 0-6 yaş grubundaki çocukları için sunulan kreş ve bakımevi hizmetlerinin kapsamı genişletiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada atılan yeni adımı duyurdu. Bakan Göktaş'ın aktardığına göre, yapılan düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin çocuklarına yönelik bakım hizmetlerinin niteliği ve sayısı artırılacak.

AİLE DOSTU ÇALIŞMA HAYATI

"Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen bu değişiklikle, çalışan anne ve babaların iş ve aile yaşamı arasındaki dengenin korunması amaçlanıyor. Bakan Göktaş açıklamasında, aile dostu çalışma hayatını güçlendirme hedefine vurgu yaparak, yeni yönetmeliğin tüm ailelere ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

YENİ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan bu değişiklik, doğrudan devlete ait kurumlarda çalışan memur ve diğer kamu personelini ilgilendiriyor. Kurum bünyesinde yaygınlaştırılacak yeni 0-6 yaş bakımevleri sayesinde ebeveynlerin çocuk bakımı konusunda desteklenmesi ve kamu sektöründe iş verimliliğinin artırılması hedefleniyor.