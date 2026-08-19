Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan Akçatı-Kuzyaka mevkiindeki balık üretim ve dinlenme tesisini uzun süreli kiralamaya açıyor. Dim Çayı üzerindeki tesis, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle 20 yıllığına kiraya verilecek. İlanda yıllık muhammen kira bedeli 600 bin TL olarak açıklandı.

10 BİN METREKAREYİ AŞAN ORMAN ALANINDA BULUNUYOR

İhale kapsamındaki tesis, 10 bin 139,34 metrekarelik tescilsiz devlet ormanı alanı içerisinde yer alıyor. Toplam yapı alanı ise 3 bin 467,97 metrekare. İhale ilanında alanın kullanım niteliği “Balık Üretim ve Dinlenme Amaçlı Tesisi” olarak belirtiliyor. Bu nedenle ihaleye girecek yatırımcı açısından yalnızca kira bedeli değil, tesisin hangi amaçlarla ve hangi şartlarla işletilebileceğini düzenleyen ihale dokümanı da belirleyici olacak.

TESİSTE BALIK HAVUZLARINDAN KAPALI TERASA KADAR ÇOK SAYIDA BÖLÜM VAR

Tesis bünyesinde iki depo, yatakhane ve mutfak, müşteri bekleme alanı, WC, kapalı ve açık teraslar bulunuyor. İlanda ayrıca çocuk oyun alanı ve su kaydırağı, yük asansörü, dere üstü bağlantı yolu, otopark, istinat duvarı, merdivenler ve balık üretiminde kullanılan bölümler sıralanıyor. Balık üretimi için 272,37 metrekarelik birinci havuz ile 85,05 metrekarelik ikinci havuzun da kiralama kapsamındaki tesisin parçaları arasında olduğu belirtiliyor.

DİM ÇAYI ALANYA’NIN YEME-İÇME VE GÜNÜBİRLİK TURİZM HATLARINDAN BİRİ

Tesisin bulunduğu Dim Çayı vadisi, kiralamayı sıradan bir taşınmaz ihalesinden ayıran özelliklere sahip. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Portalı’ndaki bilgilere göre Dim Çayı, Torosların eteklerinden başlayarak yaklaşık 60 kilometrelik güzergâhın ardından Tosmur ve Kestel çevresinden Akdeniz’e ulaşıyor. Vadi boyunca restoran, kafe ve çay bahçeleri faaliyet gösterirken; serin su, balıkçılık, dinlenme alanları ve doğa aktiviteleri özellikle yaz döneminde bölgenin kullanımını artırıyor.

Dim Çayı çevresindeki işletme modelinde yeme-içme hizmetleri ile su ve doğa odaklı günübirlik faaliyetler birlikte öne çıkıyor. Bölgede alabalık sunan restoranların yanı sıra piknik, yüzme ve farklı açık hava etkinliklerine yönelik tesisler bulunuyor. Bu yapı, ihaleye çıkarılan balık üretim ve dinlenme tesisinin kullanım niteliğiyle de örtüşüyor. Uzun süreli kiralama modeli ise işletmeci açısından bakım, işletme giderleri ve tesisin sürdürülebilir kullanımı gibi başlıkların 20 yıllık dönem üzerinden değerlendirilmesini gerektiriyor.

YILLIK MUHAMMEN BEDEL 600 BİN TL

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan ihale şartlarına göre tesis için yıllık 600 bin TL muhammen kira bedeli belirlendi. Geçici teminat ise 180 bin TL. Kiralama nedeniyle ortaya çıkacak vergi, resim, harç, sözleşme giderleri, KDV ve benzeri mali yükümlülüklerin kiracı tarafından karşılanacağı bildirildi. Bu nedenle ihaleye katılacakların yalnızca teklif edecekleri yıllık kira tutarını değil, sözleşmeyle birlikte üstlenecekleri diğer mali yükümlülükleri de hesaplaması gerekiyor.

KAPALI TEKLİF USULÜ NASIL İŞLİYOR?

İhalenin dayandırıldığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi, kapalı teklif usulünü öngörüyor. Bu yöntemde isteklilerin tekliflerini ve ihale için istenen belgeleri ilan ve şartnamede belirtilen biçimde hazırlaması gerekiyor. Benzer kamu taşınmazı ihalelerinde kimlik veya tüzel kişilik belgeleri, imza ve yetki belgeleri, geçici teminat ile şartnameye ilişkin belgeler katılım dosyasının temel parçaları arasında yer alıyor. Ancak Dim Çayı’ndaki tesis için geçerli kesin belge listesinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün ihale şartnamesi esas alınacak.

20 YILLIK KİRALAMADA ŞARTNAME BELİRLEYİCİ OLACAK

Kiralama süresinin 20 yıl olması, ihale dosyasındaki işletme, bakım, kullanım ve sözleşme hükümlerinin ayrıca önem kazanmasına neden oluyor. İhaleye katılmayı planlayan gerçek veya tüzel kişilerin tesisin mevcut durumunu, kullanım sınırlarını ve kiracının sorumluluklarını şartname üzerinden incelemesi gerekiyor. Özellikle devlet ormanı içerisinde bulunan ve suyla doğrudan ilişkili bir tesiste yapılabilecek faaliyetlerin, ilgili mevzuat ve idarenin belirlediği kullanım koşulları çerçevesinde yürütülmesi gerekiyor.

İHALE 31 AĞUSTOS’TA ANTALYA’DA

Balık üretim ve dinlenme tesisinin kiralama ihalesi 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 4. Kat Toplantı Salonu’nda yapılacak. İsteklilerin teklif ve gerekli belgelerini aynı gün saat 10.00’a kadar Mali İşler Şube Müdürlüğü İhale Birimi’ne ulaştırması gerekiyor. Postayla gönderilecek tekliflerde de belirtilen saate kadar idareye ulaşma şartı bulunuyor.

İHALE DOKÜMANI 1.000 TL

İhaleye katılacakların şartname ve eklerini satın alması gerekiyor. Doküman bedeli 1.000 TL olarak belirlendi. Kapalı teklif ihalelerinde teklifin hazırlanış biçimi ve teslim süresi doğrudan katılım açısından önem taşıdığı için başvuru yapacakların şartnameyi ayrıntılı incelemesi gerekiyor. İhale sonucunda kiralama hakkını elde edecek işletmeci, Dim Çayı’nın turizm ve yeme-içme hareketliliğinin bulunduğu bir bölgede tesisi 20 yıllık sözleşme dönemi boyunca ihale ve sözleşme hükümleri doğrultusunda işletecek.