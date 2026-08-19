ALANYA’NIN en köklü uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Uluslararası Alanya Triatlonu için hazırlıklar sürüyor. Bu yıl 35’inci kez gerçekleştirilecek organizasyon, 23-25 Ekim 2026 tarihlerinde Alanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek.

Uzun yıllardır Alanya’nın spor kimliğinin önemli parçalarından biri olan organizasyon, Galip Dere Plajı ve çevresinde gerçekleştirilecek. Triatlon heyecanının yeniden kente taşınacağı organizasyonla Alanya’nın spor turizmindeki konumunun güçlendirilmesi ve uluslararası tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

ALANYA’NIN SPOR TURİZMİ İSTANBUL’DA TANITILDI

Alanya Belediyesi, organizasyon öncesinde tanıtım çalışmalarına da devam ediyor. Kentin spor turizmi potansiyeli ve 35. Uluslararası Alanya Triatlonu, İstanbul’da gerçekleştirilen Boğaziçi Triatlonu’nda tanıtıldı.

Alanya’nın yıl boyunca farklı spor branşlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilme kapasitesi katılımcılara aktarılırken, ekim ayında gerçekleştirilecek Alanya Triatlonu da sporculara ve spor tutkunlarına tanıtıldı.

Belediye, bu tür organizasyonlarda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleriyle Alanya’nın yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle değil, spor turizmiyle de öne çıkan bir destinasyon olarak daha geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçlıyor.

SPOR VE TURİZM BİR ARAYA GELECEK

35 yıllık geçmişiyle kentin geleneksel spor organizasyonları arasında yer alan Alanya Triatlonu, spor ile turizmi bir araya getirecek. Organizasyonun Galip Dere Plajı ve çevresinde düzenlenmesiyle kent merkezinde de triatlon heyecanı yaşanacak.

Alanya’nın iklim koşulları, sahil şeridi ve spor organizasyonlarına yönelik deneyimi, kentin spor turizmindeki önemli avantajları arasında gösteriliyor. Triatlon organizasyonunun da bu potansiyelin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sunması bekleniyor.

ALANYA SPOR ORGANİZASYONLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Yıl içerisinde farklı branşlarda çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapan Alanya, sporcuları ve spor tutkunlarını kentte buluşturmayı sürdürüyor. Belediye tarafından yapılan tanıtım çalışmalarında da Alanya’nın spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesinin daha geniş kitlelere anlatılması hedefleniyor.

Alanya Belediyesi, kenti ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında temsil etmeye ve spor turizmi alanındaki tanıtım çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

TRİATLON HEYECANI 23-25 EKİM’DE

35. Uluslararası Alanya Triatlonu, 23-25 Ekim 2026 tarihlerinde Galip Dere Plajı ve çevresinde gerçekleştirilecek. Köklü organizasyonun Alanya’nın spor turizmine hareketlilik kazandırmasının yanı sıra kentin tanıtımına da katkı sağlaması hedefleniyor.

Ekim ayında yeniden yaşanacak triatlon heyecanıyla Alanya, sporun ve turizmin buluşma noktalarından biri olacak.