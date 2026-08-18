DÜNYA futbolunun efsane sol beklerinden, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı eski futbolcunun İslamiyet’i seçerek Müslüman olduğu öne sürüldü. İddianın kaynağının AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in Brezilya’da gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı açıklama olduğu belirtildi.

Şahin, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde İslam toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, Roberto Carlos’un bir süre önce İslamiyet’i seçtiği bilgisinin kendisine aktarıldığını ifade etti.

‘DÖRT HAFTA ÖNCE KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ’ İDDİASI

Ali Şahin’in aktardığına göre Brezilya’da yaşayan Sheikh Jihad Hammadeh, Roberto Carlos’un uzun süredir kendisiyle temas halinde olduğunu söyledi. Hammadeh’in, dünyaca ünlü eski futbolcunun yaklaşık dört hafta önce gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu aktardığı belirtildi.

Şahin de kendisine iletilen bu bilginin ardından Roberto Carlos’u tebrik ederek, “Roberto Carlos’un İslam’la müşerref oluşunu tebrik ediyor; kendisine ve ailesine huzur, sağlık ve bereket dolu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Roberto Carlos gibi dünya çapında tanınan bir futbolcuyla ilgili ortaya atılan iddia kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle Türkiye’de uzun yıllardır yakından tanınan Brezilyalı yıldızın Müslüman olduğu yönündeki paylaşımlar futbolseverlerin dikkatini çekti.

Kariyerinde Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı başta olmak üzere önemli takımlarda forma giyen Roberto Carlos, Türkiye’de de Fenerbahçe’de geçirdiği dönemle hafızalarda yer edinmişti.

ROBERTO CARLOS’TAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ancak Roberto Carlos’un İslamiyet’i seçtiği yönündeki iddia konusunda henüz futbolcunun kendisinden doğrulama gelmedi. Roberto Carlos, ailesi veya temsilcileri tarafından konuya ilişkin doğrulanabilir resmi bir açıklama yapılmış değil.

Bu nedenle söz konusu bilgi şu aşamada Ali Şahin’in, Sheikh Jihad Hammadeh’e dayandırarak aktardığı bir iddia niteliğini taşıyor. Roberto Carlos’un veya temsilcilerinin yapacağı olası açıklamanın ardından konunun netlik kazanması bekleniyor.