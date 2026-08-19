Manavgat Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı yol düzenleme çalışmaları başlattı. Yapılan planlamalar doğrultusunda, bölge halkının daha güvenli seyahat edebilmesi için altyapı eksiklikleri gideriliyor.

Yürütülen faaliyetler kapsamında Karakaya ve Yalçıdibi mahallelerindeki yol yenileme işlemleri tamamlandı. Ekiplerin güncel olarak Sorgun, Ulukapı, Side, Hatıplar, Gültepe, Salkımevler, Ilıca ve Çenger bölgelerinde mesaisine devam ettiği bildirildi.

HEDEF EŞİT HİZMET

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, kentin her noktasına eşit hizmet götürmeyi amaçladıklarını açıkladı. Sadece asfalt dökmekle kalmadıklarını belirten Çiçek, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek kalıcı çözümler ürettiklerini aktardı.

BELEDİYENİN ULAŞIM STRATEJİSİ NEYİ İÇERİYOR?

Belediyenin ulaşım stratejisi, doğudan batıya tüm yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde genişletiliyor. Merkezdeki yoğunluk ile kırsaldaki erişim zorluklarını aynı anda çözmeyi hedefleyen bu yaklaşım, Manavgat'ın genel trafik akışını ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir altyapı hamlesi olarak öne çıkıyor.