Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanyasporlular Derneği Başkanı Hilmi Güney, dernek yönetim kurulu üyeleri ve taraftardan sorumlu Alanyaspor yöneticisi Mehmet Ali Işık’ı belediyede ağırladı. Görüşmede Alanyaspor’un yanı sıra taraftarların beklenti ve talepleri ele alınırken, kent ile kulüp arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özçelik, Güney, dernek yöneticileri ve Işık’a ziyaretleri ve takdim ettikleri anlamlı hediyeler dolayısıyla teşekkür etti.

ALANYASPOR KENTİN ORTAK DEĞERİ

Alanyaspor’un yalnızca sportif sonuçlarla değerlendirilen bir futbol takımı olmanın ötesinde kentin tanıtımı, aidiyet duygusu ve sosyal yaşamı açısından önemli bir konumda bulunduğunu vurgulayan Özçelik, dayanışma mesajı verdi. Özçelik, “Kentimizin gururu, turuncu yeşil sevdamız Alanyasporumuz için her zaman el ele, omuz omuza olacağız” ifadelerini kullandı. Turizm ağırlıklı ekonomik yapıya sahip Alanya açısından kentin adını ülke çapında görünür kılan sportif organizasyonlar, şehir markasının destekleyici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

TARAFTAR-BELEDİYE DİYALOĞU NEDEN ÖNEMLİ?

Profesyonel futbol kulüplerinin bulunduğu kentlerde taraftar grupları ile yerel yönetimler arasındaki temas yalnızca kulübün sportif ihtiyaçları üzerinden yürümüyor. Maç günlerinde ulaşım ve kent içi hareketlilik, taraftarların stadyuma erişimi, çevre düzenlemeleri, kentte takımın görünürlüğünün artırılması ve sportif kültürün yaygınlaştırılması gibi başlıklar da yerel yönetimleri ilgilendirebiliyor. Nitekim Alanyaspor için daha önce gerçekleştirilen destek buluşmalarında da seyircinin stadyuma ulaşımı, kentte bayraklarla görünürlüğün artırılması ve taraftarın maça teşvik edilmesi gibi konular gündeme gelmişti.

BELEDİYE DESTEĞİNDE YASAL SINIRLAR VAR

Yerel yönetimlerle profesyonel spor kulüpleri arasındaki iş birliğinde mevzuat önemli bir çerçeve oluşturuyor. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, belediyeler ile bağlı kuruluşların spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin profesyonel spor dallarına ve profesyonel sporcularına doğrudan kaynak aktarmasına ilişkin sınırlamalar getiriyor. Buna karşılık belediyelerin sporu teşvik etmeye, amatör faaliyetleri desteklemeye ve yerel ölçekte sportif imkânları geliştirmeye yönelik görev ve yetkileri bulunuyor. Bu nedenle belediye ile kulüp veya taraftar yapıları arasındaki taleplerin niteliğine göre ilgili mevzuat, belediye bütçesi ve yetkili organların karar süreçlerinin dikkate alınması gerekiyor.

SPOR DESTEĞİNDE RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de spor kulüplerine yönelik kamusal destekler, desteği sağlayacak kuruma ve faaliyetin amatör ya da profesyonel niteliğine göre farklı prosedürlere tabi tutuluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanabilecek ayni ve nakdi yardımlarda kulüplerin tescil durumu, faaliyet alanı, başvuru belgeleri ve yardımın kullanım amacı gibi unsurlar değerlendiriliyor. Mevzuat; altyapının geliştirilmesi, spor malzemeleri, tesislerin bakım ve onarımı, sportif eğitim ve çeşitli faaliyet giderleri gibi alanlarda destek mekanizmaları öngörürken, profesyonel faaliyetlere ilişkin harcamalarda ayrıca sınırlamalar bulunuyor. Dolayısıyla kulüplerin ihtiyaçlarının karşılanmasında belediye, Bakanlık, federasyonlar ve kulüp yönetimi arasında yetki alanlarına uygun bir koordinasyon önem taşıyor.

BENZER KENTLERDE ORTAK MODEL: TARAFTARI ŞEHİRLE BULUŞTURMAK

Profesyonel takımların kent kimliğinde güçlü yer tuttuğu şehirlerde yerel yönetimlerin katkısı çoğu zaman doğrudan sportif harcamadan ziyade spor kültürünün geliştirilmesi ve taraftarın şehir yaşamıyla buluşturulması üzerinden şekilleniyor. Amatör sporun desteklenmesi, gençlerin spora yönlendirilmesi, spor tesislerinin geliştirilmesi, maç günlerinde kent içi düzenlemelerin yapılması ve kulübün şehirle kurduğu sosyal bağın güçlendirilmesi bu kapsamda uygulanabilecek yöntemler arasında yer alıyor. Böyle bir yaklaşım, profesyonel takım etrafında oluşan ilgiyi daha geniş bir spor kültürüne dönüştürme açısından da önem taşıyor.

TURİZM KENTİNDE SPORUN TANITIM ETKİSİ

Alanya gibi ekonomik ve sosyal hayatında turizmin belirleyici olduğu kentlerde spor organizasyonları aynı zamanda destinasyon tanıtımının tamamlayıcı araçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Kentin adını taşıyan bir takımın ulusal ölçekte görünür olması, Alanya markasının spor üzerinden de gündemde kalmasına katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle kulüp, taraftar, yerel yönetim ve kentteki ekonomik aktörler arasında kurulacak sürdürülebilir iletişim; yalnızca tribün desteği açısından değil, şehir aidiyetinin ve Alanya’nın tanıtım kapasitesinin güçlendirilmesi bakımından da önem taşıyor.

TALEPLERİN SOMUT BAŞLIKLARA DÖNÜŞMESİ BEKLENİYOR

Belediyede gerçekleştirilen buluşma, Alanyaspor yönetimi, taraftar temsilcileri ve yerel yönetim arasındaki iletişimin sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Bundan sonraki süreçte taraftarların ve kulübün gündeme getirdiği ihtiyaçların ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde değerlendirilmesi; uygulanabilir taleplerin ulaşım, tesis, amatör spor, gençlik faaliyetleri, kent tanıtımı ve organizasyon gibi somut başlıklar altında ele alınması mümkün. Özçelik’in “el ele, omuz omuza” mesajı da Alanyaspor konusunda kentteki farklı kesimlerin ortak hareket etmesine yönelik dayanışma vurgusu olarak öne çıktı.