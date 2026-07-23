Alanya'nın popüler uçuş noktalarından Hıdırellez mevkisinde havalanan bir yamaç paraşütü tehlike atlattı. Eğitmen pilot ve küçük bir kız çocuğunun bulunduğu paraşüt, uçuş sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple irtifa kaybederek kayalık bölgeye doğru sürüklenmeye başladı.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, pilotun havada sergilediği teknik manevra olası bir yaralanmanın önüne geçti. Sert kayalıklara çarpmamak için yönünü değiştiren pilot, paraşütü ormanlık alana yönlendirerek ağaç dallarına takılmasını sağladı.

KEPÇE OPERATÖRÜNDEN ANINDA MÜDAHALE

Ağaçta asılı kalan ikilinin imdadına bölgede yol çalışması yürüten bir iş makinesi operatörü yetişti. Kepçesini ağacın yanına yaklaştıran operatör, pilotun ve küçük kızın güvenli bir biçimde yere inmesine yardımcı oldu. Şans eseri yara almadan atlatılan olayın ardından yetkililerin inceleme başlatması bekleniyor.

HIDIRELLEZ BÖLGESİNDE UÇUŞ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIYOR?

Alanya'da yamaç paraşütü turizminin merkezlerinden biri olan Hıdırellez, yüksek irtifası ve rüzgar akımlarıyla biliniyor. Acil durumlarda pilotların kayalık yamaçlar yerine bitki örtüsünün yoğun olduğu alanları hedeflemesi, standart güvenlik prosedürleri arasında yer alıyor. Bu olayda da pilotun aldığı acil durum kararı, havacılık güvenlik kurallarının hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.