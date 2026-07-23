Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir otele ait park alanında bulunan motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Gece saatlerinde gerçekleşen hırsızlık olayı, tesisin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, motosikletin sahibi Gürcan, aracını park ettiği yerde bulamayınca durumu otel yetkililerine bildirdi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, şüphelinin motosikleti saniyeler içinde çalıştırıp bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Ekipler, eşkali belirlenmeye çalışılan şüpheliyi yakalamak ve çalınan aracı bulmak amacıyla bölgede geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

HIRSIZLIKLARA KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMİ UYARISI

Özellikle açık otoparklarda meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına karşı, kolluk kuvvetleri kamera sistemlerinin önemine dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşların direksiyon kilidinin yanı sıra ek kilit sistemleri kullanmalarının olası hırsızlık girişimlerini caydırıcı etki yarattığını belirtiyor.