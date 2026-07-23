Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Kardeşkentler Caddesi'nde, trafik güvenliğini sağlamak ve aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçmek amacıyla kesintisiz radar denetimlerine geçildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, sürücülerdeki yakalanma riskini sürekli üst seviyede tutmak için bölgeye yeni nesil radar sistemleri kuruldu.

Uygulamanın günün 24 saati aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. Emniyet yetkilileri, denetimlerin temel amacının hız kaynaklı can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek olduğunu vurguluyor.

HANGİ ARAÇ İÇİN HIZ SINIRI NE KADAR?

Denetimler kapsamında Kardeşkentler Caddesi'nde uygulanacak yasal hız sınırları da netleşti. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün aktardığı verilere göre, otomobil ve panelvan cinsi araçlar için azami hız saatte 70 kilometre olarak belirlendi. Minibüs ve kamyonet sürücülerinin saatte 60 kilometre hız sınırına uyması gerekirken; otobüs, kamyon, çekici ve motosikletler için bu sınır saatte 50 kilometre olarak uygulanıyor. Diğer araç sınıflarında ise Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 100. maddesinde belirtilen standart yerleşim yeri hız limitleri geçerli sayılıyor.

YENİ NESİL RADAR SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Kardeşkentler Caddesi'nde devreye alınan yeni nesil radar teknolojileri, geleneksel cihazların aksine gece ve gündüz fark etmeksizin her türlü hava koşulunda yüksek hassasiyetle hız ölçümü yapabiliyor. Trafik akışını anlık olarak izleyen bu sistemler, kural ihlallerini tespit ederek doğrudan veri merkezine aktarıyor ve sürücüler üzerindeki denetim hissini sürekli kılıyor.

HIZ ARTIŞI ÖLÜM RİSKİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Hız sınırlarına uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken emniyet birimleri, çarpıcı istatistikler paylaştı. Saatte 80 kilometre hızla seyreden bir aracın karıştığı kazalardaki ölüm riski, saatte 30 kilometre hızla giden bir araca kıyasla tam 20 kat daha fazla. Özellikle yaya güvenliği açısından hızın belirleyici bir faktör olduğu ifade ediliyor.

Verilere göre, saatte 30 kilometre hızla gerçekleşen bir çarpışmada yayanın hayatta kalma ihtimali yüzde 90 seviyesindeyken, hızın saatte 50 kilometreye çıkması durumunda bu oran aniden yüzde 10'a düşüyor. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve sevdiklerine güvenle ulaşmaya davet etti.