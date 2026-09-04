TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere sağlanan tarımsal destek ödemeleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin üretim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toplam 450 milyon TL tutarındaki tarımsal destek ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Türkiye’nin dört bir yanında tarımsal üretim yapan çiftçilere yönelik desteklerin devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, yeni destek ödemesine ilişkin açıklamayı sanal medya hesabından yaptı.

450 MİLYON TL HESAPLARA AKTARILIYOR

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı. Toplam 450 milyon TL tutarındaki tarımsal desteğin hak sahibi çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildiren Yumaklı, ödemelerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Yumaklı açıklamasında, “Desteklerimizle Anadolu’nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerimizin yanında oluyoruz. 450 milyon TL tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerine yer verdi.

ÜRETİCİLERE TARIMSAL DESTEK

Tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen ödemeler kapsamında üreticilere toplam 450 milyon TL kaynak aktarılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından farklı dönemlerde gerçekleştirilen tarımsal destek ödemeleriyle üreticilerin faaliyetlerine katkı sağlanması hedeflenirken, Bakan Yumaklı da açıklamasında Anadolu’nun dört bir yanında üretim yapan çiftçilerin yanında olduklarını vurguladı.

BAKAN YUMAKLI’DAN “HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN” MESAJI

Üreticilere yönelik desteklerin önemine dikkat çeken Yumaklı, 450 milyon TL’lik yeni ödemenin çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Bakanlığın duyurusuyla birlikte tarımsal destek ödemeleri hak sahibi üreticilerin hesaplarına aktarılıyor. Çiftçiler de kendilerine tanımlanan destek ödemelerini hesapları üzerinden takip edebilecek.