TROPİKAL Pasifik Okyanusu’nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle ortaya çıkan El Nino, küresel hava koşulları üzerindeki etkisini artırıyor. Son değerlendirmelere göre Doğu Ekvatoral Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklık anomalilerinin 2 derecenin üzerine çıkması, El Nino’nun gücüne ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

El Nino, yalnızca Pasifik bölgesini değil, atmosfer dolaşımını etkileyerek dünyanın farklı noktalarındaki sıcaklık ve yağış düzenlerini de değiştirebiliyor. Bu nedenle önümüzdeki aylarda yaşanabilecek gelişmeler meteoroloji ve iklim uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.

‘ÇOK GÜÇLÜ’ SEVİYEYE ULAŞABİLİR

NOAA’nın Ağustos 2026 değerlendirmesine göre El Nino’nun 2026 sonbaharı ile 2026-2027 kış döneminde “çok güçlü” seviyeye ulaşma ihtimalinin yüzde 90’ın üzerinde olduğu belirtildi.

Ekim-Aralık 2026 döneminde ise 1950’den bu yana kaydedilen en güçlü tarihsel El Nino olaylarından biriyle karşılaşılma ihtimalinin yüzde 69 olarak hesaplandığı aktarıldı.

ETKİLERİ 2027’YE SARKABİLİR

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) tahminlerine göre El Nino’nun etkilerinin 2027 yılına uzanabileceği değerlendiriliyor. Küresel tahmin merkezlerinden elde edilen veriler doğrultusunda iklim olayının Şubat 2027’ye kadar etkisini sürdürme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Güçlü El Nino dönemlerinde dünyanın bazı bölgelerinde aşırı sıcaklıklar ve kuraklık öne çıkarken, bazı bölgelerde ise şiddetli yağış ve sel riskleri artabiliyor. Ancak El Nino’nun dünyanın her noktasında aynı hava koşullarına neden olmadığına dikkat çekiliyor.

AŞIRI HAVA OLAYLARI RİSKİ

El Nino’nun küresel atmosfer dolaşımı üzerindeki etkileri nedeniyle yağış düzenlerinde önemli değişiklikler meydana gelebiliyor. Bölgesel iklim koşullarıyla birleştiğinde kuraklık, aşırı sıcaklık veya yoğun yağış gibi olayların görülme ihtimali değişebiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, küresel tahminlerin bölgesel hava tahminleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’DE KIŞ NASIL GEÇECEK?

El Nino’nun güçlenmesi Türkiye’de 2026-2027 kışının nasıl geçeceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak uzmanlar, El Nino verilerine bakılarak Türkiye için tek başına “çok sıcak bir kış” veya “yoğun kar yağışlı bir kış” tahmini yapılmasının doğru olmadığına işaret ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de mevsimlik tahminlerde El Nino ve La Nina gibi küresel iklim göstergelerinin yanı sıra ECMWF modelleri ve farklı atmosferik parametreleri dikkate alıyor.

Dolayısıyla El Nino’nun seyri Türkiye açısından önemli göstergelerden biri olsa da kış mevsiminin nasıl geçeceğini tek başına belirlemiyor. Bölgesel ve güncel meteorolojik verilerin önümüzdeki aylarda ortaya koyacağı tablo belirleyici olacak.