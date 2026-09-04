KIRIKKALE’DE çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.M., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. 2023 yılında cezaevinden firar ettiği ve yaklaşık 3 yıldır arandığı belirtilen hükümlünün, İstanbul’daki farklı otellerde kayıt yaptırdığı tespit edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda A.M.’nin izini süren ekipler, firari hükümlünün İstanbul’da farklı otellerde konaklama kayıtlarının bulunduğunu ancak Kırıkkale’de olduğunu belirledi.

ANNESİNİN EVİNDE SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, A.M.’nin Yahşihan ilçesinde annesinin evinde saklandığını tespit etti. Adresi takibe alan polis ekipleri, gerekli hazırlıkların ardından eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan A.M. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

16 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Firari hükümlü A.M.’nin ‘Hırsızlık’ ve ‘Dolandırıcılık’ başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra A.M.’nin cezaevine teslim edileceği bildirildi.