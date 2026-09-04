​Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Sipahioğlu mesajında, Sivas Kongresi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesindeki kritik rolüne dikkat çekti.

​Sipahioğlu, "Manda ve himaye kabul olunamaz!" ilkesiyle tam bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilan edildiğini hatırlatarak, Sivas’ta yakılan bağımsızlık meşalesinin milletin kendi kaderine sahip çıkmasının ve Cumhuriyet’e uzanan yolun en önemli dönüm noktası olduğunu belirtti. Açıklamasında bugünkü duruşlarının da 107 yıl öncekiyle aynı olduğuna vurgu yapan Sipahioğlu; tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, laiklik, ulusal birlik ile Atatürk ilke ve devrimlerinden asla taviz vermeyeceklerini belirtti. Başkan Sipahioğlu mesajını, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anarak sonlandırdı.

​4 EYLÜL SİVAS KONGRESİ’NİN TARİHSEL ÖNEMİ

​4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi, Türk milletinin makus talihini değiştiren ve kurtuluş savaşının idari temellerini atan hayati bir kongredir. Erzurum Kongresi'nin kararlarını tüm ulusa teşmil eden Sivas Kongresi, Anadolu'daki dağınık direniş cemiyetlerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirerek tek bir liderlik ve merkez altında toplamıştır. Emperyalist devletlerin himaye altına girme teklifleri bu kongrede kesin bir dille reddedilerek ilk kez ya istiklal ya ölüm iradesi ulusal düzeyde tescillenmiştir. Mustafa Kemal Paşa başkanlığındaki Temsil Heyeti'nin yetkileri tüm ülkeyi temsil edecek şekilde genişletilmiş, bu durum yeni kurulacak devletin geçici hükümeti işlevi görmesini sağlamıştır. Sivas Kongresi'nde alınan bu köklü kararlar, TBMM'nin açılmasına ve nihayetinde modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına zemin hazırlayan en önemli siyasi adımdır.

Kaynak: Haber Merkezi