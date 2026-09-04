FENERBAHÇE’DE transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosundaki yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, savunma hattı için alternatif isimleri değerlendirmeye başladı. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Ankara Keçiörengücü forması giyen 23 yaşındaki stoper Oğuzcan Çalışkan oldu.

Fenerbahçe’nin öncelikli hedefleri arasında bulunan Adil Demirbağ transferinde yaşanabilecek olumsuz bir gelişmeye karşı alternatif planını hazırladığı ve genç savunmacı Oğuzcan Çalışkan’ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

OĞUZCAN ÇALIŞKAN İÇİN ŞARTLAR SORULDU

beIN SPORTS’un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nde forma giyen Oğuzcan Çalışkan’ı transfer listesindeki alternatif isimler arasına ekledi.

Fenerbahçe’nin Ankara temsilcisiyle temas kurarak 23 yaşındaki futbolcunun transfer koşulları hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Ancak sarı-lacivertlilerin şu aşamada Oğuzcan Çalışkan için resmi bir teklif sunmadığı kaydedildi.

GÖZLER ADİL DEMİRBAĞ TRANSFERİNDE

Fenerbahçe’nin Oğuzcan Çalışkan konusunda atacağı adımın, Adil Demirbağ transferindeki gelişmelere bağlı olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefindeki transferin gerçekleşmemesi durumunda Oğuzcan için girişimlerini hızlandırabileceği öne sürüldü.

Savunmada hem rekabeti artırmak hem de yerli oyuncu alternatiflerini çoğaltmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin transfer dönemi sona ermeden bu bölgeye takviye yapmayı planladığı ifade edildi.

KEÇİÖRENGÜCÜ TEKLİFE AÇIK

Ankara Keçiörengücü cephesinin ise Oğuzcan Çalışkan için resmi bir teklif gelmesi halinde görüşmelere açık olduğu aktarıldı. Genç stoper için şu ana kadar somut bir teklif yapılmadığı belirtilirken, Fenerbahçe’nin şartları değerlendirdikten sonra kararını vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin Adil Demirbağ transferinde yaşanacak gelişmeler doğrultusunda Oğuzcan Çalışkan için resmi adım atıp atmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.