KOMEDYEN Deniz Göktaş hakkında sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Göktaş hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede, Göktaş’ın “Ölü Deniz” adıyla yayımlanan gösterisinde kullandığı bazı ifadeler suçlamalara konu edildi.

3 AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

İddianamede Deniz Göktaş hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “Suçu ve suçluyu övme” suçlamalarına yer verildi.

Savcılık, söz konusu suçlamalar kapsamında Göktaş’ın toplamda 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin yaptığı incelemenin ardından iddianamenin kabulüne karar verildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Deniz Göktaş’ın yargılanmasının önü açıldı. Mahkeme ayrıca Göktaş’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Göktaş, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamalar kapsamında önümüzdeki süreçte hakim karşısına çıkacak.