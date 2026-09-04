Piyasalarda haftanın son işlem gününde döviz kurlarındaki hareketlilik yakından izleniyor. 4 Eylül 2026 Cuma günü dolar/TL güne yükselişle başlarken, euro/TL tarafında açılışta düşüş görüldü. Güncel alış ve satış fiyatları bankalar, döviz büroları ve piyasa veri ekranlarında anlık olarak değişebilirken, gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ile küresel piyasalardaki gelişmeler kur hareketlerinin odağında bulunuyor.

DOLAR VE EURO KURU NEDEN GÜN İÇİNDE DEĞİŞİYOR?

Döviz piyasasında fiyatlar sabit kalmıyor; döviz arzı ve talebi, para politikalarına ilişkin beklentiler, uluslararası gelişmeler ve piyasa beklentileri kurlar üzerinde etkili olabiliyor. Türkiye'de dalgalı döviz kuru rejimi uygulanıyor. Bu sistemde döviz kurunun belirli bir seviyede tutulmasına yönelik bir kur hedefi bulunmuyor ve fiyatlar piyasa koşullarına göre oluşuyor.

Dolar/TL'deki hareket yalnızca Türkiye'deki gelişmelerden etkilenmiyor. ABD dolarının uluslararası piyasalardaki seyri, küresel faiz beklentileri ve yatırımcıların risk algısındaki değişimler de fiyatlamalara yansıyabiliyor. Euro/TL açısından ise Türk lirasının seyriyle birlikte euro/dolar paritesindeki değişim de önem taşıyor. Bu nedenle dolar yükselirken euronun aynı oranda yükselmemesi, gerilemesi veya iki para biriminin farklı yönlerde hareket etmesi mümkün olabiliyor.

ALIŞ VE SATIŞ FİYATI NEDEN FARKLI?

Döviz ekranlarında aynı para birimi için genellikle iki ayrı fiyat bulunuyor. Alış fiyatı, ilgili kurumun dövizi hangi seviyeden aldığını; satış fiyatı ise hangi seviyeden sattığını gösteriyor. İki fiyat arasındaki fark piyasalarda "makas" olarak adlandırılıyor. Bankalar, yetkili müesseseler ve diğer piyasa kanallarındaki fiyatlar birbirinden farklı olabileceği gibi makas aralığı da piyasa koşullarına ve işlem yapılan kanala göre değişebiliyor.

Bu nedenle döviz alacak veya satacak vatandaşların yalnızca ekranda görülen tek bir kur değerine bakmak yerine işlem yapacakları banka ya da döviz bürosunun güncel alış-satış fiyatlarını kontrol etmeleri gerekiyor. İnternet ve mobil bankacılık uygulamalarındaki kurlar ile fiziki döviz işlemlerinde uygulanan fiyatlar arasında da farklılık görülebiliyor.

MERKEZ BANKASI GÖSTERGE KURLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gösterge niteliğindeki döviz kurlarını her iş günü belirli bir yöntemle hesaplıyor. Dolar/TL için bankalararası döviz piyasasında gün içerisindeki farklı zamanlarda oluşan alış ve satış kotasyonlarının ortalamaları dikkate alınıyor. Diğer dövizlerin Türk lirası karşılıklarının hesaplanmasında ise uluslararası piyasalardaki çapraz kurlar da kullanılıyor. Böylece döviz alış ve satışına ilişkin gösterge değerler oluşturuluyor.

TCMB tarafından yayımlanan bu değerlerin "gösterge niteliğinde" olması önemli bir ayrıntı taşıyor. Merkez Bankası kurları, piyasadaki bütün işlemlerin aynı fiyattan yapılmasını zorunlu kılan bir tarife anlamına gelmiyor. Gerçek ve tüzel kişiler arasındaki işlemlerde uygulanacak kur tarafların ve işlem yapılan kuruluşların koşullarına göre belirlenebiliyor. Bu nedenle TCMB'nin yayımladığı değer ile bankaların veya döviz bürolarının anlık fiyatları arasında fark bulunması olağan kabul ediliyor.

DÖVİZ KURLARI NEREDEN TAKİP EDİLEBİLİR?

Resmî gösterge niteliğindeki döviz kurlarına TCMB'nin internet sitesi ve Elektronik Veri Dağıtım Sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Anlık işlem yapacak kişiler açısından ise işlem gerçekleştirilecek bankanın veya yetkili döviz kuruluşunun güncel fiyat ekranının kontrol edilmesi önem taşıyor. Özellikle piyasalarda hareketliliğin arttığı dönemlerde alış ve satış fiyatları kısa süre içerisinde değişebildiğinden, işlem onaylanmadan önce ekrandaki son fiyatın yeniden kontrol edilmesi gerekiyor.

KUR HAREKETLERİ EKONOMİYİ NASIL ETKİLİYOR?

Döviz kurlarındaki değişim yalnızca döviz alıp satanları ilgilendirmiyor. İthal girdiye bağlı üretim yapan işletmeler, ihracatçılar, turizm sektörü, yurt dışından ürün veya hizmet satın alan şirketler ve yabancı para üzerinden yükümlülüğü bulunan kesimler de kur hareketlerini yakından takip ediyor. Döviz fiyatlarındaki değişimler zaman içerisinde maliyetler ve fiyatlama kararları üzerinden ekonominin farklı alanlarına yansıyabiliyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişi daha önce aktardığımız haberimizde, değerli metal piyasasındaki güncel hareketliliği paylaşmıştık.

Haftanın son işlem gününde dolar ve eurodaki seyir bu nedenle gün boyunca piyasa gündemindeki yerini koruyacak. Sabah saatlerinde görülen fiyatların günün tamamı için sabit bir değer olmadığı göz önünde bulundurulurken, döviz piyasasını takip edenlerin güncel verileri güvenilir ve mümkün olduğunda resmî kaynaklardan kontrol etmesi önem taşıyor.