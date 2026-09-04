A MİLLİ Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası macerasına başlıyor. C Grubu’nda yer alan Potanın Perileri, turnuvadaki ilk sınavını Avrupa basketbolunun güçlü ekiplerinden Belçika karşısında verecek.

Almanya’nın Berlin kentindeki Max-Schmeling-Halle’de oynanacak Türkiye-Belçika karşılaşması bugün saat 18.30’da başlayacak. Basketbolseverler mücadeleyi TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı takip edebilecek.

İLK HEDEF BELÇİKA GALİBİYETİ

Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak Dünya Kupası’na iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Türkiye, C Grubu’nda Belçika’nın yanı sıra Avustralya ve Porto Riko ile mücadele edecek. Grup aşamasındaki üç karşılaşma, millilerin turnuvadaki yol haritasının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

MİLLİ TAKIMIN DÜNYA KUPASI KADROSU

Türkiye’nin Dünya Kupası kadrosunda Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş ve Tilbe Şenyürek Arslan bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN MAÇ PROGRAMI

Potanın Perileri, Belçika karşılaşmasının ardından 6 Eylül Pazar günü saat 12.30’da Avustralya ile karşılaşacak. Milliler, grup aşamasındaki son maçını ise 7 Eylül Pazartesi günü saat 12.30’da Porto Riko’ya karşı oynayacak.

DÜNYA KUPASI’NDA FORMAT NASIL?

Toplam 16 takımın mücadele ettiği FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda ekipler dört gruba ayrılıyor. Gruplarını lider tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselirken, ikinci ve üçüncü sırayı alan takımlar eleme turunda karşı karşıya geliyor.

Türkiye, Belçika karşısında alacağı galibiyetle hem turnuvaya moralli başlamayı hem de gruptaki sıralama mücadelesinde önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.