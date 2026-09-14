ALANYA Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi öncülüğünde her yıl eylül ayının üçüncü haftasının cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü kapsamında, çevre bilincinin artırılması, deniz ve kıyı kirliliğine dikkat çekilmesi, plastik ve mikroplastik kirliliği konusunda farkındalık oluşturulması ve vatandaşların çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara aktif katılımının sağlanması amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Bu yılda gerçekleştirilen etkinliğe Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Haydar Uyar, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Akdeniz Çevre Platformu Başkanı ve kurucularından Sera Öner, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Yeni, Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa, Alanya’da faaliyet gösteren 6 SUP Board işletmesi, mavi bayraklı turizm tesisleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

SUP ÜZERİNDE DENİZ TEMİZLİĞİ YAPILDI

Kızılkule önü Soğuk Kapı Plajı’ndan sup üzerinde start alan katılımcılar, Akdeniz Çevre Platformu iş birliğiyle balık kepçelerine geçirilen özel kumaş parçaları kullanılarak deniz suyunda bulunan mikroplastiklerin gözlemlenmesi ve mümkün olduğu ölçüde sudan uzaklaştırılmasına yönelik uygulamalı bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışma ile etkinliğe katılan vatandaşların mikroplastik kirliliğini doğrudan gözlemlemesi ve bu kirliliğin deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri konusunda farkındalık kazanması hedeflendi.

UYAR: MAVİ AKDENİZ’İMİZİN TEMİZLİĞİNDE GÖREV HEPİMİZE DÜŞÜYOR

Dikkat çeken farkındalık etkinliği sonrasında açıklamalarda bulunan Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Haydar Uyar şu ifadeleri kullandı; “Her yıl gerçekleştirdiğimiz etlinliğimizi bu yıl Akdeniz Çevre Platformu, Alanya Kent Konseyi, Mavi Bayraklı Otellerimiz ve 6 sup işletmesinin katılımıyla gerçekleştirdik. Buradaki amacımız Akdeniz ekosisteminin kirlenmemesi ve temizliği hususunda vatandaşlarımızda bir duyarlılık oluşturmak ve dikkati çekmekti. Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum. Bilindiği gibi deniz kirliliği çoğunlukla karasal etkenlere bağlıdır. Bu yıl özellikle karşımıza çıkan mikroplastik kirlilik Akdenizimizin ve Alanya’mızın geleceğini tehdit eden boyutlara ulaşmıştı. Sağolsun Antalya Valimiz Sayın Hulusi Şahin’in önderliğinde biz bu kirliliğin ana nedenlerinin ve kaynağının bilgisini aldığımız andan itibaren Alanya Belediyesi olarak bilimsel bir araştırmaya geçtik. Deniz içerisinden çeşitli bölgelerden aldığımız numuneleri test ettirdik ve çoğunluğunun ithal plastik kaynaklı bir mikroplastik yayılımı olduğunu gördük. Bu konuda yaptığımız çalışmalar ve etkinlikler neticesinde Bakanlık tarafından bu işletmelere ciddi yaptırımlar uygulandı. Önlemler alındı diye düşünüyoruz. Çünkü mavi akdenizimizi mikroplastik istilasından başka türlü kurtarmamızın şansı yok. Görev hepimize düşüyor. Bu etkinliğe gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu konuda duyarlı olduğumuzu gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

ÖZCAN: ÇEVREMİZE SAHİP ÇIKALIM

Çevre temizliğinin önemine vurgu yapan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ise; “Plastik, mikroplastik ve deniz üstü kirliliğe karşı Alanya Belediyemiz, Alanya Kent Konseyi ve sup işletmecilerimizle beraber bir farkındalık etkinliği yaptık. Katılım ve içerik açısından güzel bir etkinlik oldu. Biz diyoruz ki çevremize sahip çıkalım. Denizimizi temiz tutalım. Gelecek nesillere temiz bir dünya ve deniz bırakmak istiyorsak plastik ve mikroplastiğin yasaklanmasını talep ediyoruz. Bu etkinlikte bize öncülük eden Alanya Belediyemize ve tüm paydaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖNER: ALANYA BELEDİYESİ TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMALI

Akdeniz Çevre Platformu Başkanı ve kurucularından Sera Öner, denizin geleceği için plastik ve mikroplastik ithalatının yasaklanması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu; “Bizler tamamen gönüllü insiyatifi olan Akdeniz Çevre Platformu olarak Alanya Belediyemiz, Alanya Kent Konseyimiz, sup yapan işletmelerimiz, otellerimiz ve gönüllülerimizle beraber Dünya Temizlik Günü’nde bir temizlik çalışmasına başladık. Bu sadece bir başlangıç. Elbetteki plastik atıkların kaynağından kesilmesi, nehir bariyerleriyle denize erişimi önlenmesi ve plastik, dönüştürülemez atıkların ithalatının yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki etkinlikte proje mavi kapsamında gönüllülerimize Balık Kepçesi içerisine çok basit bir şekilde uygulayabilecekleri tarlatan keseler dağıttık. Sporla çevreyi birleştirdik. Vatandaşlar olarak vazgeçmememiz gerekiyor. Kıyılarımıza vurmadan bu plastikleri önümüzdeki 3 yıl boyunca düzenli olarak temizlemeye devam etmemiz lazım. Alanya’nın bu konuda inanılmaz güzel, Türkiye’ye örnek çalışmaları var. Örneğin kaynağında atıkları evlerde ayrıştırmayı başarmış öncü bir belediyemiz. Türkiye’deki tüm belediyelere örnek olmasını temenni ederiz.” Dünya Temizlik Günü kapsamında gerçekleştirilen kıyı ve deniz temizliği etkinliği ile Alanya’nın kıyı ve denizlerinin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması, plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çekilmesi ve vatandaşların çevre koruma çalışmalarına aktif katılımının teşvik edilmesi hedeflendiği açıklandı. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)

Muhabir: Ece Ergez