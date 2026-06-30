Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur'lunun yeni dönem maaş zam oranları kesinleşecek. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, maaş artışlarıyla eş zamanlı olarak akaryakıt, tütün ürünleri, bedelli askerlik ücreti ve sosyal yardım ödemelerinde de otomatik yükselişler yaşanacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 16,61 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK verilerine göre yılın ilk beş ayında aylık enflasyon oranları ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve mayısta yüzde 1,71 olarak kaydedildi. Bu verilere dayanarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık kümülatif artış oranı yüzde 16,61 seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı beklentisi ise yüzde 1,36 yönünde bulunuyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon verisi yaklaşık yüzde 18 seviyesine çıkacak.

MAAŞLARDA BEKLENEN YENİ RAKAMLAR NELER?

Yüzde 13,75 oranındaki olası zam senaryosuna göre, halihazırda 59 bin 896 TL olan en düşük lise mezunu memur maaşı 68 bin 131 TL'ye çıkacak. Bin liralık seyyanen artışın eklenmesi durumunda bu rakam 69 bin 131 TL olacak. Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan maaşı 71 bin 983 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 26 bin 889 TL'den 30 bin 586 TL'ye yükselecek.

SOSYAL YARDIMLAR VE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL ETKİLENECEK?

Memur maaş katsayısındaki artış, devletin dezavantajlı kesimlere sunduğu sosyal destek ödemelerini ve idari maaş dengelerini de güncelleyecek. Buna göre kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 TL'den 73 bin 878 TL'ye, 65 yaş aylığı 6 bin 393 TL'den 7 bin 272 TL'ye, evde bakım yardımı 13 bin 878 TL'den 15 bin 786 TL'ye çıkacak. Engelli aylıkları (yüzde 40-69) 5 bin 103 TL'den 5 bin 804 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 7 bin 655 TL'den 8 bin 707 TL'ye yükselecek. Engelli yakını aylığı 5 bin 804 TL, kronik hasta nakdi yardımı ise 15 bin 786 TL seviyesine güncellenecek. Mevcut tutarı 416 bin 361 lira 30 kuruş olan bedelli askerlik ücreti ile milletvekili, belediye başkanı ve muhtar maaşları da memur zammına paralel olarak artırılacak.

ÖTV ARTIŞLARI PİYASAYI NASIL ETKİLİYOR?

Kanun gereği akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları, her yılın ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında otomatik olarak artırılıyor. Bu mekanizma, memur ve emekli maaşlarındaki artışın piyasaya yansımasıyla eş zamanlı çalışıyor. Akaryakıt fiyatlarına yansıyacak ÖTV artışı, lojistik maliyetlerini doğrudan etkilediği için gıdadan temel tüketim maddelerine kadar geniş bir yelpazede zincirleme fiyat geçişkenliğine neden oluyor.