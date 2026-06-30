Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda düzenlenen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması heyecanı devam ediyor. Organizasyondan aktarılan bilgilere göre, 25 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen prestijli etkinliğe 35 farklı ülkeden toplam 362 dansçı katılım gösterdi.

Geçmiş yıllarda elde ettiği uluslararası dereceler sayesinde ön eleme aşamasını atlayarak yarışmaya doğrudan katılım hakkı kazanan Türk balerin Nilay Tahiroğlu, ilk turda büyük bir başarı sergiledi. Üç aşamadan oluşan zorlu organizasyonun ilk etabında jüriden geçer not alan sanatçı, adını en iyi 34 yarışmacı arasına yazdırdı.

YARI FİNAL HEYECANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Tahiroğlu, 1 Temmuz tarihinde yarı final sahnesine çıkacak. Klasik bale dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Moskova Uluslararası Bale Yarışması, yetenekli dansçıların küresel çapta tanınması ve kariyerlerinde zirveye ulaşması için dünyadaki en önemli sanat platformlarından biri olarak değerlendiriliyor.