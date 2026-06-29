ASLEN Mahmutseydili olan Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum, Mahmutseydi'nin Karanlıkdere bölgesinde aylardır su olmadığını belirterek "Vatandaşlarımız çok zor durumda. Aylardır çözüm arıyorlar. Bahsedilen bölge hem Mahmutseydi'den hem de Alanya merkezden su hattı almasına rağmen her iki hattan da içme suyu alınamıyor. Sıcak havanın etkili olduğu şu günlerde vatandaşlar mağdur. En insani hakları olan suyu istiyorlar" dedi.

Oğuz Hoca, Mahmutseydi'de yaşanan su sorununun artık çözüme kavuşması gerektiğini belirterek, "Yıl 2026. Bu çağda hala susuzluktan dertli oluşumuz çok üzücü. Su, en insani haktır. Bu sıcak yaz günlerinde susuzluk kolay değil. Başta Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT yetkilileri olmak üzere ilgililerden acil çözüm istiyoruz" dedi.

'PAŞA'NIN KÖYÜNE İLGİSİZ KALINMASI ÜZÜCÜ'

Oğuz Hoca, "Tüm mal varlığını vakfı aracılığıyla Alanya'ya bağışlayan Hamdullah Emin Paşa'nın köyüne bu kadar ilgisiz kalınması çok üzücü. İnsanlar duş alamıyor, bulaşık yıkayamıyor. Yetkililere Yeni Alanya aracılığıyla bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Mahmutseydi halkı acil çözüm istiyor" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi