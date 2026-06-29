Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı yaklaşık 50 bin nüfuslu Stade kentinde meydana gelen silahlı saldırı ülkeyi yasa boğdu. Polis ekiplerinin verdiği bilgilere göre saldırıda olay yerinde 5 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece can kaybı 6'ya yükseldi.

Bölgede Geniş Güvenlik Önlemi Alındı

Saldırının ardından polis ekipleri olay yerini geniş güvenlik çemberine alırken, çevredeki yollar kapatıldı ve vatandaşlardan bölgeden uzak durmaları istendi. Çok sayıda özel harekât ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Şüpheli Yakalandı, İki Kişinin Daha Rolü Araştırılıyor

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bir kişinin kısa sürede yakalandığını açıkladı. Ayrıca iki kişinin daha olayla bağlantısı olup olmadığı yönünde inceleme yürütüldüğü, bu kişilerin ifadelerine başvurulduğu bildirildi.

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Alman güvenlik makamları, saldırının nedenini ve olayın arka planını aydınlatmak amacıyla kapsamlı soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelere göre olayın, bir velayet anlaşmazlığıyla bağlantılı olabileceği üzerinde durulurken, yetkililer saldırının siyasi veya terör bağlantılı olduğuna dair şu aşamada bir bulgu bulunmadığını belirtti.