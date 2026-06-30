Yapılan çekilişte 6 bilen talihli çıkmadığı için yaklaşık 399 milyon 374 bin 813 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

Öte yandan 4 bilen 186 kişi, kişi başına 29 bin liranın üzerinde ikramiye almaya hak kazandı. Diğer ikramiye kategorilerine ilişkin detaylar ise Milli Piyango Online sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

29 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaraları

Ana Numaralar: 30 - 35 - 42 - 58 - 83 - 84

Joker: 55 Akaryakıtta bu gece indirim bekleniyor! İçeriği Görüntüle

SüperStar: 4

Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini Milli Piyango Online'ın resmi sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenmeye devam ediyor.