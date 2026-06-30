Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, mesajlaşma platformu WhatsApp yaklaşık on yıllık telefon numarasıyla iletişim kurma alışkanlığını değiştiriyor. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, kişi ve gruplarla iletişim kurmak için telefon numaralarını paylaşmak zorunda kalmayacak. Bunun yerine her hesap için benzersiz bir kullanıcı adı belirlenecek.

Küresel çapta yaşanabilecek isim çakışmalarının önüne geçmek isteyen şirket, bu hafta itibarıyla rezervasyon sistemini devreye alıyor. Kullanıcılar, başkası almadan önce kendi tercih ettikleri isimleri ayırtma imkanına sahip olacak. Uygun isimlerin bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sisteme bir kullanıcı adı oluşturucu da entegre edilecek.

GİZLİLİK İÇİN YENİ KORUMA KALKANI

Yeni sistem, platformdaki güvenlik standartlarını doğrudan yukarı çekiyor. Söz konusu güncellemeyle beraber kullanıcılar, kendilerine bu isim üzerinden kimlerin ulaşabileceğini doğrudan ayarlar menüsünden kısıtlayabilecek. Yabancıların doğrudan mesaj atmasını engellemek için isteğe bağlı bir kullanıcı adı anahtarı, yani özel bir şifre oluşturulabilecek. Özellik aktifleşse bile, bir kişi veya işletmeye ilk kez mesaj gönderildiğinde kullanıcı adı karşı tarafa otomatik olarak yansımayacak.

WHATSAPP KULLANICI ADI NASIL ALINIR?

Özelliği erkenden kullanmak ve ismini güvenceye almak isteyenlerin uygulamayı güncelledikten sonra sırasıyla ayarlar, hesap ve kullanıcı adı sekmelerini takip etmesi gerekiyor. Platforma eklenen bu yenilik, özellikle işletmelerle veya yeni tanışılan kişilerle iletişim kurarken kişisel telefon numarasını veri simsarlarından ve istenmeyen aramalardan korumak isteyenler için önemli bir dijital güvenlik kalkanı oluşturuyor.

WhatsApp, rezervasyon sürecinin tamamlanmasının ardından kullanıcı adı özelliğini yıl içinde tüm dünyada kademeli olarak genel erişime açacağını duyurdu.